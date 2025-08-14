Ni Cadaqués ni Begur: El lugar de la Costa Brava elegido por Xavi Hernández

Xavi Hernández se ha tomado un respiro medido tras cerrar su etapa como técnico del Barça. La decisión quedó atrás y el banquillo ya tiene nuevo dueño, permitiéndole al de Terrassa bajar pulsaciones y priorizar a los suyos. La pregunta sobre su próximo destino sigue flotando, pero sin marcarle el ritmo del verano.

La agenda familiar ha ganado terreno, como llevaba tiempo prometiendo Núria Cunillera. Sus hijos, Àsia y Dan, han crecido entre viajes, colegio y el balón omnipresente, y el exentrenador busca equilibrar la balanza. La intimidad sigue siendo norma en la pareja, aunque a veces compartan instantes domésticos muy medidos en redes.

La escapada que reactiva el foco mediático sin alterar la calma familiar

Este agosto han escogido la Costa Brava para una de esas pausas que se degustan sin prisas. La pista no llegó por una exclusiva televisiva, sino por una historia efímera publicada en su perfil. La imagen dejaba ver piscina, horizonte azul y el tipo de luz que solo regala el Empordà en días limpios.

| XCatalunya, Xavi Hernandez

El rincón exacto, revelado después por la crónica rosa, es Sa Conca, en s’Agaró. Desde una piscina con vistas, el matrimonio contempló la playa mientras posaba relajado con amigos, alejados del ruido de la temporada. El enclave, clásico del camino de ronda y favorito de muchos barceloneses, explica por qué lo eligen quienes huyen de flashes invasivos.

La estampa transmitía normalidad: verano, mar y complicidad sin necesidad de guion. Nada de posados impostados ni marcas a la vista, solo un plano abierto y esa sonrisa de quien por fin duerme a gusto. La imagen reforzó una idea sencilla y poderosa: el presente es casa, familia y Mediterráneo.

| Instagram, Xavi Hernandez

Mientras tanto, el tablero deportivo sigue moviéndose a su alrededor, con ofertas y llamadas que no cesan. Xavi ha dejado claro que desea volver a entrenar con un proyecto que le ilusione, incluso fuera de LaLiga o al frente de una selección. En el mercado se le ha vinculado con propuestas golosas de Arabia Saudí, sin firma todavía sobre la mesa.

Qué dijeron Xavi y Núria, y cómo leyó el culé el mensaje estival

Sin hacer ruido, Xavi cerró hace días una nueva edición de su campus, otra pieza clave de su verano. Agradeció a las familias y dejó entrever que, por ahora, manda el balón de playa sobre la pizarra. Cunillera mantiene su perfil discreto, coherente con años de contadas ventanas a la vida privada. Instagramvanitatis.elconfidencial.com

Entre los seguidores, la lectura fue inmediata: calma antes del próximo salto profesional. La Costa Brava no necesita filtros para funcionar como relato, y Sa Conca, menos todavía. El mar sirve de pausa, pero también de antesala para decisiones que llegarán cuando el teléfono quepa en el bolsillo.

| XCatalunya

¿Volverá Xavi a un banquillo europeo antes de que termine el año, o apostará por un desafío exótico fuera de Catalunya? La respuesta, como el oleaje de s’Agaró, llegará sin estridencias, cuando el rumor se convierta en decisión.