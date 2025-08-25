El pare de Lamine Yamal diu el que molts pensen sobre la seguretat a Barcelona

El passat 22 d'agost, Mounir Nasraoui (Hustle Hard 304) va publicar una història a Instagram que deia: “més seguretat a Barcelona i menys lladres”, sense afegir cap context. La publicació, breu però directa, va generar immediatament preocupació i especulació. Molts usuaris han interpretat que Nasraoui podria haver estat víctima d'un incident recent.
Les paraules no són gratuïtes
Aquesta crida d'atenció no sorgeix del no-res. El juny, Nasraoui havia reconegut públicament que pateix epilèpsia i va afirmar haver estat víctima de robatoris. Un fet que va esmentar per evidenciar la seva vulnerabilitat. A més, la seva relació amb el focus mediàtic ve de lluny. L'agost de 2024 va patir una apunyalada a Mataró, després d'una discussió en un aparcament. Un episodi que va acabar amb la seva hospitalització i diverses detencions.
La ciutadania està preocupada
La seguretat a Barcelona s'ha convertit en tema recurrent a l'agenda social, especialment en barris on creix la sensació de vulnerabilitat. Que una figura tan mediàtica com el pare del davanter del Barça alci la seva veu afegeix pes al debat. Encara que les estadístiques oficials assenyalin una baixada en indicadors de delinqüència, la percepció ciutadana és molt diferent.
Es reobre un debat necessari
Aquest darrer missatge de Nasraoui torna a posar sobre la taula una pregunta incòmoda. Què està fallant en la seguretat urbana quan algú tan exposat demana ajuda a Instagram?
Ens quedem amb quatre imatges clares. Una publicació carregada d'urgència. Un historial marcat per episodis violents, un context social que no cedeix davant els indicadors oficials. I una veu mediàtica que amplifica la inquietud.
La pregunta és clara. S'atrevirà Mounir a aportar més detalls o tot quedarà en una altra història críptica sense resoldre? Seguirem molt atents.
La història és clara. El pare de Lamine Yamal va encendre les xarxes demanant “més seguretat a Barcelona i menys lladres”. El seu historial inclou una agressió greu a Mataró el 2024 i denúncies anteriors vinculades a la seva epilèpsia. El seu missatge ha reactivat el debat sobre la delinqüència urbana i el clima d'inseguretat, especialment en una ciutat on la percepció pública encara sorprèn malgrat les xifres.