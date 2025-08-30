Nerviosismo en la Familia Real: llega un gran cambio en la vida del príncipe George

En el entorno de la Familia Real británica se habla con inquietud de un paso determinante en la vida del príncipe George. El hijo mayor de los príncipes de Gales comienza un curso escolar que marcará un antes y un después en su trayectoria personal.

El heredero comparte su día a día académico con la princesa Charlotte y el príncipe Louis, pero el futuro le prepara un giro inesperado. ¿Cómo afrontará este nuevo escenario que lo alejará de su rutina y lo obligará a asumir un rol distinto?

| Europa Press

El príncipe George afronta un gran cambio el próximo año

Desde su nacimiento en 2013, el príncipe George ha crecido bajo la atenta mirada pública, consciente de que su destino está escrito en la historia del Reino Unido. Sin embargo, más allá del protocolo y las obligaciones reales, su infancia ha sido similar a la de cualquier niño británico de su edad.

La elección de la Escuela Lambrook, en Berkshire, supuso para Guillermo y Kate un paso hacia una vida más cercana y discreta para sus hijos. Allí han convivido los tres hermanos, arropados por la presencia de sus padres, quienes se han esforzado en mantener una rutina lo más normal posible.

Ahora, con George a punto de cerrar una etapa clave, la pregunta sobre su próximo destino escolar ha despertado especulaciones. Entre las opciones, un nombre resuena con fuerza: Eton College, la institución donde estudió el príncipe Guillermo, y que podría marcar el inicio de un nuevo capítulo para su hijo.

El motivo del nerviosismo en la Familia Real es claro: el príncipe George encara su último año en primaria y se prepara para pasar a la educación secundaria. Según The Mirror, el futuro heredero podría estar lidiando con "nervios" por este gran salto que lo obligará a separarse de sus hermanos.

| Instagram, @princeandprincessofwales

La experta real Jennie Bond lo explicaba con estas palabras: "El hijo de Guillermo y Kate, George, se está convirtiendo rápidamente en un hombre joven. Este último año en la Escuela Lambrook con sus hermanos será otro hito en su vida".

Bond también destacó que esta transición puede ser más compleja de lo que parece. "Estoy seguro de que estará nervioso por el gran cambio que se avecina, pero espero que algunos de sus amigos del colegio se muden con él, dondequiera que vaya", aseguró.

Además, también habrá un cambio de dinámica con sus padres: "George se ha acostumbrado a que sus padres estén involucrados en su vida escolar. Siempre que es posible, son mamá o papá quienes llevan a los niños a la escuela", añadió Bond. Con estas palabras, la experta reflejó que este otro gran cambio supondrá un desafío emocional para el pequeño príncipe, que tendrá que aprender a desenvolverse en un entorno con mayor independencia.

La incógnita sobre el próximo colegio del príncipe George

Aunque la Casa Real no ha confirmado cuál será el destino académico de George, todas las miradas se dirigen a Eton College. Esta prestigiosa escuela está ubicada muy cerca de Windsor, el lugar de residencia habitual de la familia, y representa un símbolo en la formación de la realeza británica.

Allí estudiaron tanto el príncipe Guillermo como el príncipe Harry, lo que alimenta la expectativa de que George siga sus pasos. Sin embargo, no se descartan otras alternativas, ya que Kate Middleton ha manifestado en ocasiones su deseo de que sus hijos tengan experiencias diferentes a las que vivieron sus padres.

| Europa Press

La decisión, que se tomará en los próximos meses, no será solo académica. Elegir un centro educativo para el futuro monarca también significa definir parte de su formación personal, su círculo de amistades y el grado de exposición que tendrá ante la sociedad.

El príncipe George afronta un momento decisivo en su vida con un cambio escolar que marca el inicio de una nueva etapa. La separación de sus hermanos y la incógnita sobre su próximo destino académico despiertan nerviosismo, pero también grandes expectativas. En este viaje de crecimiento, el heredero al trono comienza a descubrir qué significa realmente ser príncipe y futuro rey.