Neix el segon fill de Núria Casas (TV3): El bonic nom que li han posat

La nova temporada a TV3 començava amb soroll esportiu i tertúlies enceses, però una notícia íntima ha canviat el guió. Una de les veus més reconeixibles d'Esport3 ha posat el focus, per unes hores, lluny dels micròfons i les estadístiques. La confirmació va arribar durant el cap de setmana i va córrer com la pólvora, rebent nombroses felicitacions.
El naixement que aparta Núria Casas de ‘Un dia de partit’
Hi va haver qui se'n va assabentar en directe i qui ho va celebrar després. Divendres, la periodista Núria Casas va ser mare per segona vegada, una alegria que l'apartarà temporalment de l'exitós format ‘Un dia de partit’. La notícia es va desvelar al tancament de la jornada, amb el mateix to còmplice amb què es viu cada partit al plató.
El petit es diu Màrius, un nom rotund i molt català que no respon a modes efímeres ni a tendències virals. L'elecció segueix la línia del primogènit, Artur, i subratlla aquestes arrels de Badalona que Casas mai no ha amagat en entrevistes i aparicions. La periodista manté la imatge dels seus fills fora de l'aparador digital, però va deixar una broma deliciosa.
TV3, ‘Polònia’ i la promesa de tornar al setembre
Després del part, va compartir el retrobament esperat amb el pernil que tant havia trobat a faltar durant l'embaràs. El gest va ser celebrat per col·legues i seguidors amb la mateixa tendresa amb què es festeja un gol impossible. La previsió és que Casas torni durant el setembre, ja amb el ritme del campionat encarrilat.
En paral·lel, la seva caricaturització a ‘Polònia’ ha tornat a circular, recordant que Agnès Busquets l'ha convertida en personatge reconeixible més enllà del marcador. El reconeixement de Casas a aquesta imitació, compartit al seu perfil de X mesos enrere, explica bé el seu lloc a la cultura pop catalana. No és casualitat que la seva maternitat s'hagi viscut gairebé en directe per l'audiència d'Esport3, un programa que alimenta el vincle culer.
Del plató a la llar sense perdre la sintonia amb l'audiència
La combinació de comentaristes veterans i veus noves, on Casas aporta perspectiva i ritme, ha convertit el format en una cita imprescindible. Aquesta connexió explica l'allau de missatges i l'interès per una dada que ja forma part de la memòria televisiva.
El futbol no s'atura, però tampoc la vida, i Núria Casas ho ha recordat amb una notícia lluminosa que desarma qualsevol debat tàctic. Queda per veure quan tornarà a seure al set i quin partit la tindrà una altra vegada llegint el joc entre càmeres i pantalles. Mentre arriba aquest moment, l'afició celebra sense estar-se de res el fitxatge més important de l'estiu a casa seva.