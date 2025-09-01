TV3 bat un rècord de 4 anys al mes d’agost

El mercat televisiu català ha tancat l'agost amb un resultat que transcendeix. L'oferta estival, més recolzada en cinema i reposicions, ha posat a prova les inèrcies de consum. TV3 n'ha sortit reforçada amb una combinació d'informació potent i entreteniment reconeixible.
Informatius forts, cinema i catàleg 3Cat
La dada torna a moure l'agulla de la temporada que arrenca al setembre. TV3 ha marcat un 14,2% de quota mensual i signa el seu millor agost des de 2007, distanciant-se amb claredat dels seus rivals a Catalunya. La cadena ha maximitzat l'arrossegament dels ‘Telenotícies’ i ha elevat el prime time fins a un 16,5% de mitjana.
La graella ha respirat amb ‘Joc de cartes estiu’, el retorn de ‘Natura sàvia’ i l'emissió en català de ‘Downton Abbey’. Mentrestant, SX3 ha crescut a 3Cat amb 2,9 milions de reproduccions. El balanç premia una recepta de marques locals, reposicions ben ubicades i una curadoria cinèfila eficaç.
Catalunya davant el context estatal
En l'ecosistema autonòmic, Aragón TV tanca el mes amb un 12,2%, situant-se com a segona cadena FORTA. En el total nacional, Antena 3 lidera l'agost amb un 12,3% i encadena creixement, mentre Telecinco torna a tocar mínim històric. El contrast subratlla una singularitat catalana on TV3 manté un avantatge folgat sobre La 1, Antena 3 i Telecinco, gràcies al seu arrelament informatiu i al seu entreteniment de proximitat.
El diferencial de posicionament explica la resiliència davant la resta del mercat espanyol. L'únic directe diàri de l'estiu han estat els informatius, amb un ‘TN migdia’ que fa una mitjana del 28,4% i un ‘TN vespre’ al 26,7%. Aquest lideratge ha impulsat un lead-in decisiu cap a cinema i format factual, amb pics consistents a la tarda i a l'access prime.
Més enllà dels informatius
‘Joc de cartes estiu’, produït per Magnolia per a TV3, ha liderat amb autoritat i ha reforçat el perfil comercial de la cadena en 25-54. ‘Natura sàvia’, amb Peyu, Quimi Portet i Albert Pla, ha demostrat tracció transversal i ha funcionat com a alternativa familiar davant l'entreteniment generalista. El final de l'estiu deixa una altra conclusió rellevant per a la programació.
El futbol de pagament va tornar a capitalitzar el diumenge i explica les turbulències de la competència, mentre TV3 va blindar la seva fidelitat amb títols propis i un prime amable. La cadena encara el setembre amb vent de cua, un arrossegament sòlid i marge per reforçar producció en directe i factual de marca. Si manté el múscul informatiu i cuida els lead-outs, l'objectiu serà convertir un agost històric en tendència de temporada.