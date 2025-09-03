Nace el segundo de Núria Casas (TV3): El bonito nombre que le han puesto

La nueva temporada en TV3 arrancaba con ruido deportivo y tertulias encendidas, pero una noticia íntima ha cambiado el guion. Una de las voces más reconocibles de Esport3 ha puesto el foco, por unas horas, lejos de los micrófonos y las estadísticas. La confirmación llegó durante el fin de semana y corrió como la pólvora entre redacciones y redes sociales, donde se multiplicaron las felicitaciones.

El nacimiento que aparta a Núria Casas de ‘Un dia de partit’

Hubo quien se enteró en directo y hubo quien lo celebró después, con esa mezcla de orgullo profesional y cariño que despiertan los personajes queridos. El viernes, la periodista Núria Casas fue madre por segunda vez, una alegría que la apartará temporalmente del exitoso formato ‘Un dia de partit’. La noticia se desveló al cierre de la jornada, con el mismo tono cómplice con el que se vive cada partido en el plató.

El pequeño se llama Màrius, un nombre rotundo y muy catalán que no responde a modas efímeras ni tendencias virales. La elección sigue la línea del primogénito, Artur, y subraya esas raíces de Badalona que Casas nunca ha escondido en entrevistas y apariciones. La periodista mantiene la imagen de sus hijos fuera del escaparate digital, pero dejó una broma deliciosa.

| TV3

TV3, ‘Polònia’ y la promesa de volver en septiembre

Después del parto, compartió el esperado reencuentro con el jamón que tanto había echado de menos durante el embarazo. El guiño fue celebrado por colegas y seguidores con la misma ternura con la que se festeja un gol imposible. La previsión es que Casas regrese durante septiembre, ya con el ritmo del campeonato encarrilado.

En paralelo, la pieza televisiva que la caricaturiza en ‘Polònia’ ha vuelto a circular, recordando que Agnès Busquets la ha convertido en personaje reconocible más allá del marcador. El propio reconocimiento de Casas a esa imitación, compartido en su perfil de X meses atrás, explica bien su lugar en la cultura pop catalana. No es casual que su maternidad se haya vivido casi en directo por la audiencia de Esport3, un programa coral que lleva años alimentando un vínculo cercano con los culés.

Del plató al hogar sin perder la sintonía con la audiencia

La combinación de comentaristas veteranos y voces nuevas, donde Casas aporta perspectiva y ritmo, ha convertido el formato en cita imprescindible. Esa conexión explica el aluvión de mensajes y el interés por un dato que ya forma parte de la memoria televisiva.

| 3Cat

El fútbol no se detiene, pero tampoco la vida, y Núria Casas lo ha recordado con una noticia luminosa que desarma cualquier debate táctico. Queda por ver cuándo volverá a sentarse en el set y qué partido la tendrá otra vez leyendo el juego entre cámaras y pantallas. Mientras llega ese momento, la hinchada celebra a lo grande el fichaje más importante del verano en su casa.