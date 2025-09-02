L'anunci inesperat de Pepe Rodríguez durant 'MasterChef Celebrity': 'Ho sento'

L'estrena de MasterChef Celebrity va tornar a sacsejar la graella televisiva ahir a la nit amb l'arribada de la seva desena edició a RTVE. El jurat, encapçalat per Pepe Rodríguez, Jordi Cruz i Samantha Vallejo-Nágera, va posar a prova els famosos aspirants en el seu primer contacte amb les cuines més exigents de la televisió. Tanmateix, el que havia de ser una vetllada de celebració es va convertir en emoció continguda quan el xef castellà-manxec va haver de fer un anunci inesperat.
"Quant ho sento perquè és un tio estupend", va expressar un dels seus companys amb pesar, després de la decisió que marcava el final d'un concursant. El comentari va sorprendre tots els presents i va deixar la pregunta flotant a l'aire: qui va ser el primer a acomiadar-se de les cuines?
Pepe Rodríguez confirma el primer expulsat de la desena edició de MasterChef Celebrity
L'expectació pel retorn de MasterChef Celebrity era màxima. El programa va començar aquest 1 de setembre de 2025 amb un elenc variat d'artistes, presentadors, cantants i actors disposats a demostrar la seva destresa culinària. La mecànica va ser fidel al que ja coneixen els seguidors: proves de creativitat al plató, reptes d'exteriors i la temuda eliminació final.
Des de la seva estrena el 2016, la versió amb famosos s'ha consolidat com un dels grans èxits de TVE, capaç d'aplegar milions d'espectadors a cada emissió. Aquesta edició, marcada per la xifra rodona de deu temporades, va arribar amb el repte afegit de sorprendre una audiència cada cop més exigent. I en el seu primer programa no hi van faltar moments surrealistes, l'emoció i, per descomptat, un comiat inesperat.
La primera eliminació no va estar exempta de tensió, ja que els aspirants van haver d'enfrontar-se a un repte lliure amb ingredients assignats a l'atzar. Mala Rodríguez i Valeria Ros van aconseguir destacar amb rapidesa, rebent els primers elogis de la nit. Jordi Cruz va ser contundent amb la cantant: "Amb ben poquet has fet màgia", li va reconèixer, elevant-li la moral.
Tanmateix, les crítiques també es van fer notar, sobretot per a Valeria Ros: "Segons el que ha anat passant, has anat improvisant. Escolta, crec que has tingut traça, però li falta el gust. Potser et dic més perquè m'he sentit menystingut per part teva".
Rosa Benito, per la seva banda, no va convèncer amb les seves "laminetes" i va ser assenyalada pel seu excés de sal i llimona. La tensió va pujar quan Torito, Alejo Sauras i David Amor també van passar per la valoració, deixant l'eliminació en mans de Rosa Benito, Jorge Luengo i Necko Vidal. Va ser llavors quan la decisió dels jutges va inclinar la balança.
La gran incògnita de la nit es va resoldre a la sala d'expulsió. Després d'una prova final molt ajustada, Pepe Rodríguez va prendre la paraula per donar el veredicte definitiu. "L'aspirant que no continua a les cuines de MasterChef és Necko", va anunciar amb solemnitat, provocant un silenci immediat entre companys i jurat.
El seu company Jorge Luengo no va trigar a mostrar el seu costat més humà dedicant-li unes paraules sentides: "Quant ho sento perquè és un tio estupend". Una frase que va reflectir el respecte mutu i la complicitat que ja s'havia generat en només uns dies de concurs. RTVE va destacar a les seves xarxes socials que va ser un dels instants més emotius de la gala.
El comiat de Necko i el missatge dels seus companys
El mateix Necko va respondre amb sinceritat: "Em fa pena marxar, a ningú li agrada ser el primer expulsat". Entre llàgrimes, va reconèixer la duresa de sortir a la primera gala després de l'esforç invertit: "No volia que passés, no m'esperava ser el primer. És superintens i el que més pena em fa és que m'ho he currat, he estudiat molt, per marxar tan de pressa".
Lluny de marxar en silenci, Necko va rebre paraules d'afecte des de la galeria. Una de les més destacades va ser la de Masi, que no va dubtar a apostar per ella mateixa com a futura guanyadora. "Crec que ella mateixa no ho veu, però la meva guanyadora és Masi perquè s'ho està currant, és una noia increïble", li dedicava emocionada.
L'ànim també va arribar en forma de desig de futur: "Espero que et preparis i tornis a la repesca. Has demostrat que ets un tio molt especial", va continuar la seva companya, visiblement afectada per la marxa. El mateix concursant va deixar entreveure que podria tornar a la fase de repesca, una oportunitat habitual al programa per als expulsats primerencs.
L'estrena de MasterChef Celebrity va deixar clar que la desena edició serà tan exigent com impredictible. Pepe Rodríguez va tornar a demostrar que, més enllà del jurat implacable, també sap ser proper i humà. Aconseguirà Necko tornar a la repesca?