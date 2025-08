Nandu Jubany sorprèn tot Catalunya amb unes fotos realment impactants

Una publicació recent de Nandu Jubany ha generat enrenou entre els amants de la gastronomia local i seguidors fidels de Can Jubany. El xef ha compartit unes imatges de l’hort on cultiva productes frescos i de temporada, acompanyades d’un missatge entusiasta i ple d’orgull. D’entrada, res semblava fora del comú. Però el que va seguir després d’aquesta publicació no ha deixat indiferent ningú.

Imatges i missatge de l’hort

En una publicació a Instagram del passat 30 de juliol de 2025, Jubany va expressar: "Mireu quin equipàs i quin producte tan espectacular tenim a l’hort de Can Jubany!!". El post anava acompanyat de fotografies que mostraven l’equip amb caixes plenes de pastanagues, tomàquets, ous i flors de carabassó acabats de collir. Les imatges barregen retrat de l’equip i abundància agrícola. El resultat ha estat un flux de comentaris emocionats de catalans que reconeixen amb entusiasme l’orgull rural i culinari de la regió.

No ha estat només un bonic aparador visual. Diversos seguidors catalans han destacat en comentaris com reflecteix bé “l’autenticitat del producte de proximitat” i el valor que aporta al panorama gastronòmic local. Alguns creuen que aquesta reafirmació dels valors tradicionals culinaris ressona amb un sentiment més profund sobre l’orgull per la terra catalana.

| Canva Pro, XCatalunya, Instagram de Nandu Jubany

El que compta amb aquesta publicació

Països com Catalunya valoren especialment l’artesania i el producte local. Jubany ha sabut combinar aquesta filosofia amb un llenguatge emocional i proper. Encara que ja havia compartit prèviament imatges de l’hort—tomàquets dolços—aquesta vegada la posada en escena va ser especialment cuidada i va recollir gran atenció. És una narrativa visual que connecta directament amb la seva filosofia: de l’hort al plat, sempre amb respecte envers l’origen i feina pròpia.

Un xef socialment actiu

Nandu Jubany no és nou en aquest tipus de continguts. Des de fa anys, comparteix al seu perfil (@nandujubany_oficial) moments de l’equip, del restaurant i ara de l’hort, fomentant una relació sincera amb els seus seguidors. La seva connexió amb la terra i les arrels familiars es remunta al fet que el 2010 va crear l’hort que abasteix el seu restaurant, integrant producte fresc en la seva oferta des d’aleshores. Amb els seus 3 Sols Repsol i una trajectòria de dècades, Jubany ja és una figura clau de la cuina catalana contemporània.

A les xarxes, Jubany ha reiterat la seva satisfacció per l’equip i el resultat de la collita. Aquest to festiu i orgullós més que promocional és el que ha estat destacat per seguidors i mitjans gastronòmics. El fet que comparteixi detalls de la feina agrícola reforça la seva credibilitat com a cuiner proper i connectat a la terra.

El motiu darrere de l’èxit

Aquesta publicació genera un vincle emocional amb el públic local. Catalans han comentat que “veure aquestes mans collint hortalisses en plena natura transmet un orgull que poques coses generen”. A més, va reforçar la seva imatge com a xef que no només cuina, sinó que es compromet amb la sostenibilitat i la producció conscient des de l’origen.

Amb aquestes imatges, Jubany referma no només la seva marca gastronòmica, sinó una narrativa emocional que connecta amb valors profunds: tradició, comunitat, sostenibilitat. El xef manté un fil narratiu coherent: autèntic, proper i amb arrels. I això deixa clar que no es tracta només d’una publicació bonica, sinó de reforçar la confiança en el seu projecte i la seva filosofia de cuina.