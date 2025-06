Nandu Jubany t'explica la recepta definitiva de la coca de Sant Joan

Queden pocs dies per la màgica nit del 23 de juny, la revetlla de Sant Joan, a la qual moltes llars de Catalunya comencen els preparatius per a una de les celebracions més esperades de l'any. Petards, fogueres, música i família són protagonistes d'una nit única, però hi ha un element que mai falta sobre la taula: la coca de Sant Joan.

Jubany reivindica la tradició catalana

Amb un vídeo publicat a les seves xarxes socials, Jubany no només explica pas a pas com preparar aquest dolç tan típic, sinó que també llança un missatge clar i sentit: “Que no perdem mai les tradicions catalanes i que tingueu molt bona revetlla”. Més enllà de la cuina, el gest de Jubany és també un acte d'afirmació cultural.

En un moment en què molts costums tendeixen a diluir-se, ell recorda la importància de mantenir vives les arrels. Jubany assegura que a casa seva ja tenen les coques preparades, animant els seus seguidors a fer el mateix: cuinar en família, recuperar receptes tradicionals i celebrar la nit més curta de l'any amb identitat pròpia.

| XCatalunya, @nandujubany_oficial

L'origen pagà d'una delícia catalana

La coca de Sant Joan no són unes postres qualsevol. La seva història es remunta a rituals pagans d'adoració al sol, vinculats al solstici d'estiu. En aquells temps, les fogueres i les formes circulars eren símbols de protecció i renovació. De fet, antigament la coca tenia un forat al centre per simbolitzar el sol.

La nit del 23 al 24 de juny és especial: és la nit més curta de l'any, i a Catalunya es viu amb intensitat. La coca, juntament amb els focs artificials i les reunions familiars, és part imprescindible d'aquesta festivitat. Amb sucre, fruita confitada, pinyons o fins i tot xocolata, la coca s'adapta a tots els gustos i llars, sense perdre la seva essència.

| XCatalunya, @nandujubany_oficial

La recepta de Nandu Jubany pas a pas

El xef proposa una recepta tradicional, fàcil de seguir i pensada per preparar a casa. La base és una massa tipus brioix, lleugera i esponjosa, que s'ha de deixar fermentar bé per obtenir la textura ideal. El secret, segons Jubany, és respectar els temps i fer servir ingredients de qualitat.

Per decorar-la, aposta pels clàssics: fruita confitada (especialment cireres), pinyons i sucre gruixut. Abans d'enfornar, es pinta amb ou batut perquè quedi brillant i apetible. El forn ha d'estar ben calent, entre 200 i 220 °C, i el temps de cocció ronda els 15 a 20 minuts, fins que la superfície adquireix un to daurat perfecte.

A més, per als més llaminers, Nandu també prepara una versió irresistible amb xocolata. Perquè si bé les arrels són importants, la creativitat i el gust personal també tenen cabuda en aquesta festa tan popular.

Una recepta que va més enllà del gust

La proposta de Nandu Jubany no és només gastronòmica. És també una declaració d'amor a la cultura catalana. En temps en què les tradicions semblen cada cop més fràgils, xefs com ell recorden que la identitat també es cuina a casa, amb llevat, pinyons i molt cor.

Així que aquest any, si encara no has pensat en la teva coca de Sant Joan, pren nota de la recepta de Jubany, posa't el davantal i gaudeix d'una de les nits més emblemàtiques de la nostra terra com es mereix: amb gust, alegria i orgull de ser qui som.