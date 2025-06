El record emotiu de María Nicolau a Paco Solé, propietari del 7 Portes

per Pol Nadal

Hi ha històries a la gastronomia catalana que transcendeixen el simple fet culinari per convertir-se en autèntics relats de vida i cultura. Quan una figura clau d'aquest univers s'acomiada, l'eco del seu llegat ressona molt més enllà dels fogons.

Així ha passat amb la mort de Paco Solé Parellada, el carismàtic propietari del mític restaurant 7 Portes de Barcelona, la pèrdua del qual ha generat un torrent de reaccions i records a les xarxes socials i programes de televisió.

Per a molts, 7 Portes no era només un restaurant, sinó una referència sentimental i cultural al cor de Barcelona. Les seves taules han estat testimonis d'històries, retrobaments i celebracions que, generació rere generació, han anat consolidant la reputació del local com a emblema de la cuina catalana.

Per això, la notícia de la mort de Paco Solé ha commocionat clients habituals, figures de la gastronomia i aquells que han crescut amb els sabors i aromes que van definir la seva proposta culinària.

La notícia ha entristit el món de la gastronomia

La notícia s'ha conegut a través de diferents canals oficials i ha estat confirmada en programes tan emblemàtics com Tot es Mou, de TV3, on la xef i divulgadora gastronòmica Maria Nicolau ha dedicat unes paraules especialment sentides al restaurador.

En una intervenció que ràpidament ha estat compartida a Twitter i altres plataformes socials, Nicolau no només ha recordat la figura de Paco Solé, sinó que ha subratllat l'impacte durador del restaurant 7 Portes a la cuina catalana.

Lluny de limitar-se a un comiat formal, la cuinera ha volgut ressaltar com Solé Parellada va ser un dels “pares” de la gastronomia del país, algú capaç de marcar el camí a seguir durant dècades. I és que, en paraules de Nicolau, “al 7 Portes van ser els creadors del pijama, han fet cultura de l'esmorzar de forquilla, dels arrossos, de la cuina de fonda, que neix arrelada a la tradició popular, però refinada a partir de les mans dels millors cuiners que ha tingut aquella casa”

La referència al mític postre pijama —tot un símbol del receptari popular català— i a la tradició de l’“esmorzar de forquilla” (l’esmorzar de ganivet i forquilla) reflecteix fins a quin punt el local ha influït en l’evolució de la cuina tradicional.

Maria Nicolau li fa un homenatge

La repercussió de la notícia no ha trigat a fer-se sentir tant en mitjans especialitzats com a les xarxes socials. Personalitats del món de la restauració han volgut compartir la seva admiració pel llegat de Solé Parellada, assenyalant com la seva visió va contribuir a elevar la cuina de fonda —aquella més propera al poble, de sabors profunds i receptes d’abans— a un nivell d’excel·lència i creativitat admirat més enllà de Catalunya.

Maria Nicolau, que va protagonitzar un dels homenatges més sentits a Tot es Mou, incidia en com el 7 Portes ha estat un referent: “Han fet avançar la cuina. Mira les cartes dels restaurants de Catalunya: ells han marcat tendència moltes vegades”

Aquesta frase, que ha estat molt compartida en plataformes com X (abans Twitter), sintetitza el sentiment general de la comunitat gastronòmica, que reconeix en el 7 Portes i en Paco Solé una figura capaç de bastir ponts entre la cuina popular i la innovació.