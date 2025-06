'Com si fos ahir' del 23 de juny: Dia de revetlla... i de problemes

El capítol de Com si fos ahir del dilluns 23 de juny arriba amb una revetlla de Sant Joan carregada d’expectatives, secrets difícils d’amagar i retrobaments que podrien fer saltar espurnes, literalment i emocionalment.

La Itziar afronta la nit més màgica de l’any amb una responsabilitat enorme: preparar el sopar especial de Sant Joan a l’hotel. Primer, però, es disculpa amb la Lorena per les paraules que li va dir menyspreant la seva feina. No obstant això, la pressió acumulada, els nervis i l’abús de les drogues acaben passant-li factura, i es veu incapaç de complir amb la feina.

Bàsicament perquè té un problema de salut. Es desmaia i han de cridar una ambulància. Aquesta situació posa en risc tant la seva reputació professional com la confiança que l’Eugeni i l’equip havien dipositat en ella, i potser serà el detonant perquè algú del seu entorn s’adoni definitivament del seu problema i li ofereixi l’ajuda que necessita.

| TV3, XCatalunya

La revetlla de la colla ja té lloc on celebrar-se

Mentrestant, la colla d’amics decideix celebrar la revetlla a La Barnateca, aprofitant el bon ambient i les ganes de desconnexió. Com ja és tradició entre ells, organitzen una porra divertida sobre si la Gemma i el Toni acaben o no tornant junts aquesta nit especial, fent evidents les especulacions i bromes sobre la seva evident complicitat, que fa dies que no passa desapercebuda per ningú.

Ara bé, no tothom hi està d’acord. El Jordi volia celebrar la revetlla a s’Agaró però això generava enfrontaments. El Litus també és partidari de fer-la a Barcelona. El Jordi recorda el robatori del pernil i la colla li exigeixen que deixi estar la seva guerra amb la Gina.

El Toni fa un pas endavant

El Toni, per la seva banda, pren una decisió valenta i li demana a la Naiara que, per Sant Joan, sopin plegats el Toni Petit i, per sorpresa de tothom, el Karim. Aquesta invitació, carregada d’intenció, busca propiciar la reconciliació entre el Toni Petit i el Karim després de tots els malentesos i la fredor que han viscut. El Karim, però, no ho veu clar.

| TV3, XCatalunya

I el Jordi un altre

Finalment, el Jordi, decidit a tancar definitivament l’etapa de conflictes associada a s’Agaró, s’ocuparà de buscar una immobiliària perquè gestioni la venda de l’apartament. Aquesta decisió marca el punt final d’una etapa plena de records, però també d’enfrontaments i secrets, i obre la porta a una nova fase per a tots els implicats, amb la possibilitat de recuperar la pau i la confiança dins el grup d’amics.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dilluns 23 de juny de 2025?

El primer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i tres minuts de la tarda. Tindrà una durada de trenta-nou minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat. Cal recordar que l’endemà, dia de Sant Joan, no hi haurà capítol ja que és dia festiu.