Els moviments a Abu Dabi que fan témer el pitjor per a Juan Carlos I

L'estada de Juan Carlos I a Abu Dabi continua aixecant polseguera, especialment pel que fa al seu estat de salut i els canvis que, inevitablement, s'han anat succeint per adaptar-se a la seva nova situació. La infanta Elena, fidel defensora de la figura del seu pare, és qui més ha estat pendent d'ell durant aquests quatre anys als Emirats Àrabs. De fet, se l'ha vista viatjar al seu costat en més de 60 ocasions documentades, encara que no es descarta que hagin estat més, de manera discreta. També han compartit moments en altres llocs com Galícia, Ginebra, Londres o Madrid.

No obstant això, el que més ocupa a Elena i a part de l'entorn proper de l'anterior monarca són les dificultats de mobilitat que aquest pateix. Als seus gairebé 87 anys, Juan Carlos I es troba en una situació de salut delicada. Segons fonts properes, els especialistes que l'han tractat confirmen que el problema que arrossega des de fa temps, accentuat amb la caiguda a Botswana i sumat a les intervencions de maluc i genolls, s'ha tornat irreversible. La conseqüència més immediata és que, amb el pas dels dies, acabarà utilitzant de manera permanent una cadira de rodes, cosa que l'emèrit desitjava evitar que transcendís públicament.

Per adequar-se a aquesta realitat, tant la infanta Elena com el propi Juan Carlos estan prenent mesures pràctiques. D'una banda, la filla gran del monarca aprofita qualsevol reforma a la seva llar per dotar-la de les condicions necessàries en cas que el seu pare passi llargues temporades a Espanya, oferint-li la possibilitat de viure-hi en cas que la família ho consideri oportú.

Trasllat immediat i necessari

D'altra banda, a Abu Dabi també s'han produït canvis importants: Juan Carlos I s'ha traslladat a una nova mansió a l'illa de Nurai, a tan sols unes cases de la seva antiga residència. Segons informava el periodista Juan Luis Galiacho al programa ‘Fiesta’, aquest nou immoble hauria estat donat per un xeic àrab i s'adaptaria millor a les circumstàncies de mobilitat de l'excap d'Estat.

La nova vivenda, d'uns 2.000 metres quadrats, compta amb platja privada i heliport, a més d'un alt nivell de seguretat per garantir la privacitat del monarca emèrit. El principal atractiu per a Juan Carlos resideix, precisament, en què la seva infraestructura està adaptada per moure's amb total llibertat malgrat les seves limitacions físiques. Tot i així, es manté l'ordre de no permetre cap fotografia del seu interior, i molt menys d'ell en una cadira de rodes, que l'emèrit considera un retrat massa íntim i poc desitjat en l'esfera pública.

L'exili de Juan Carlos I, que en un principi es va plantejar com a temporal després de la seva abdicació i els esdeveniments judicials, sembla consolidar-se davant els creixents problemes de salut. Per a la infanta Elena, la decisió de mantenir l'emèrit lluny d'Espanya continua resultant injusta, i no és cap secret que li ha provocat desacords amb el seu germà, Felip VI. En qualsevol cas, tot indica que la residència a Abu Dabi es prepara per acollir un Juan Carlos cada cop més necessitat d'assistència, i els moviments al voltant d'aquesta reubicació desfermen la inquietud entre aquells que temen que els problemes de salut de l'antic monarca siguin encara més seriosos del que s'admetia públicament.