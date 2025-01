Antonio Resines diu que no és fatxa: 'Esta tontería de hablar en catalán...'

2025 comença igual que va acabar 2024. La catalanofòbia dona vots als partits que es presenten a les eleccions i obre portes a aquells que necessiten que s'obrin. Perquè és l'únic que veuen obert, perquè ells són de tot menys oberts de ment. L'últim exemple l'hem trobat en Antonio Resines. És el típic espanyol mitjà, antiquat. El personatge de Diego a 'Los Serrano' li venia perfecte.

És el Bertín Osborne càntabre. Cau simpàtic a alguns, li agrada el pernil, el vi i les dones. L'empresari andalús mai ha amagat la seva simpatia pels partits de dretes. Resines al contrari, sempre ha reconegut la seva simpatia pel PSOE. Però ja ho sabeu. Tant li fa un espanyol d'esquerres que de dretes.

En una entrevista al diari El Mundo s'ha quedat a gust contra Catalunya, contra els catalans i contra la llengua catalana. Allò de l'Espanya plurinacional i allò de respectar les llengües cooficials li va gran. Atacs a Puigdemont, atacs a Junts, atacs al PSOE per pactar amb ells i atacs a l'ús del català al Congrés.

Atacs a Carles Puigdemont

"Una altra cosa que em sembla indignant, l'últim ja, és com no van detenir quan va estar a Espanya aquest ídol meu. Puigdemont. De tant en tant està bé que ho digui algú que no és de dretes. Jo he estat, soc i seré d'esquerres, he votat tota la vida al PSOE, però això d'aquest Govern em sembla indignant. Esteu fent coses patètiques com pactes amb partits que són gairebé d'ultradreta i, a sobre, són nacionalistes, racistes i de tot. Si és que als de Junts els caiem malament els espanyols".

Resines no entén com els Mossos d'Esquadra no van aconseguir detenir el President. Li ha faltat sumar-se a les crítiques de molts espanyols contra la policia catalana.

Crítiques a l'ús del català al Congrés dels Diputats

"I com permeteu que es fiquin amb els jutges d'aquesta manera, quina ximpleria és aquesta que es parli en català i euskera a les Corts? És una façana que em toca els collons. Ja tenia ganes de dir-ho. Quin és l'idioma oficial d'Espanya? El castellà, els altres són llengües cooficials en els seus territoris. Però quina ximpleria és aquesta de veure el president del Govern amb un pinganillo al Congrés mentre parlava Nogueras?", va començar.

"És una imatge que em va deixar destrossat completament. Però això què és? I vull dir tot això encara que em diguin fatxa perquè, a diferència de tots aquests exaltats que l'insulten i l'odien profundament, jo no odio Pedro Sánchez", va continuar mostrant el seu enuig.

Antonio Resines, actor espanyol

El debut cinematogràfic de Resines es va produir el 1980 amb la pel·lícula "Ópera Prima", dirigida per Fernando Trueba. A partir de llavors, la seva presència al cinema espanyol es va consolidar amb una sèrie d'interpretacions en pel·lícules com "La línea del cielo" (1983), "La vida alegre" (1987) i "Amanece, que no es poco" (1989).

El 1997, la seva carrera va assolir un punt culminant amb la seva actuació a "La buena estrella", dirigida per Ricardo Franco, per la qual va rebre el Premi Goya a la Millor Interpretació Masculina Protagonista. Posteriorment, va participar a "La niña de tus ojos" (1998) de Fernando Trueba, obtenint una nominació al Goya al Millor Actor.

En l'àmbit televisiu, Resines ha estat part de sèries emblemàtiques de la televisió espanyola. Entre 1998 i 1999, va protagonitzar "A las once en casa". No obstant això, el seu paper més reconegut va arribar amb "Los Serrano" (2003-2008), on va interpretar Diego Serrano, consolidant-se com un dels actors més estimats pel públic.

En anys recents, Resines ha continuat actiu en la indústria de l'entreteniment, participant en programes de televisió i pel·lícules. El 2024, es va unir com a col·laborador al programa "La Revuelta", conduït per David Broncano a RTVE, aportant la seva experiència i humor característics