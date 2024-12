'Atado y bien atado': Problemes per a la sèrie de Juan Carlos i el seu costat més fosc

"King Corp: L'imperi mai explicat de Juan Carlos I" és una obra d'investigació periodística escrita per José María Olmo i David Fernández. Es va publicar el maig de 2023 per l'editorial Libros del K.O. El llibre explora en profunditat les finances i activitats econòmiques del rei emèrit Juan Carlos I, revelant detalls sobre el seu patrimoni i les xarxes d'influència que va construir durant el seu regnat.

L'obra es presenta com un "thriller polític" que desentranya l'imperi financer de Juan Carlos I. Inclou la participació d'advocats suïssos, traficants d'armes, narcotraficants, espies i directius de l'IBEX.

| Casa Real, Canva, XCatalunya

Els autors van accedir a documents bancaris, correus electrònics, fotografies i testimonis de diverses fonts properes al monarca. D'aquesta manera proporcionen una visió detallada dels escàndols financers i procediments judicials que van amenaçar amb portar el rei emèrit al banc dels acusats per primera vegada en la història d'Espanya. Malgrat l'interès que podria generar una adaptació audiovisual de "King Corp", diverses productores espanyoles han mostrat reticències per portar la història a la pantalla.

Segons fonts del sector, el contingut és atractiu des d'una perspectiva narrativa, però la inversió necessària i el risc de possibles crítiques negatives no compensen. La figura de Juan Carlos I continua sent un tema sensible a Espanya i per als espanyols. Està clar que una sèrie que explori la seva vida financera podria derivar en pressions polítiques i afectar la reputació de les empreses involucrades.

Els impulsors de l'adaptació mantenen l'esperança que una plataforma internacional pugui fer el primer pas en la producció. Si a Espanya hi ha por, que el valor arribi de fora.

| Casa Real, XCatalunya

Problemes per als creadors

A les xarxes socials s'ha llegit en moltes ocasions la frase "atado y bien atado". Aquesta seria la voluntat del dictador Francisco Franco quan va llegar el seu règim al rei emèrit actual. Consideren molts que la seva intenció era deixar-ho tot atado y bien atado. D'aquesta manera, el producte al voltant de la vida de Juan Carlos I no aconsegueix despertar prou interès en la indústria audiovisual espanyola.

Segons ha publicat El Confidencial Digital, la sèrie o pel·lícula estaria basada en el llibre ‘King Corp: L'imperi mai explicat de Juan Carlos I’. El seu objectiu seria abordar els aspectes més foscos de la fortuna del monarca emèrit, especialment, l'origen dels seus comptes milionaris.

Risc davant beneficis

Els ingressos que es poguessin aconseguir no compensen davant els riscos evidents de reputació. Moltes empreses espanyoles amb interessos evidents, es neguen a ser les primeres o les úniques que publiquen aquest contingut.