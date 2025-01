No compta per a Luis Enrique: Simeone el vol a l'Atlético de Madrid al gener

per Iker Silvosa

El mercat de fitxatges d'hivern s'aproxima i l'Atlètic de Madrid continua perfilant els moviments que realitzaran per reforçar la seva defensa. Segons Fichajes.net, un dels noms que ressona amb força en l'entorn blanc-i-vermell és Milan Skriniar, central eslovac del Paris Saint-Germain que no compta del tot per a Luis Enrique. L'aparent falta de sintonia amb el tècnic asturià obre la porta a una sortida anticipada.

Skriniar, de 29 anys (complirà 30 l'11 de febrer), va signar pel PSG al juliol de 2023 després de deixar l'Inter de Milà, on es va convertir en un pilar defensiu. Les seves estadístiques globals són contundents: 423 partits en clubs com Inter, Sampdoria, MSK Zilina i, més recentment, PSG, amb 25 gols i 7 assistències en la seva trajectòria. En l'equip parisenc, però, amb prou feines ha disputat 5 partits de Ligue 1 aquesta temporada (381 minuts) sense arribar a estrenar-se a la UEFA Champions League.

Amb un contracte en vigor fins al juny de 2028 i un valor de mercat de 15 milions d'euros (segons Transfermarkt), la seva cotització ha experimentat un descens significatiu respecte als 65 milions que va assolir el 2021. No obstant això, continua sent un central de garanties i, d'acord amb l'entorn del futbol europeu, el PSG estaria disposat a escoltar ofertes al voltant dels 25 milions d'euros.

La urgència de Simeone per reforçar la defensa

L'Atlètic de Madrid viu un moment de reestructuració en la seva línia defensiva. Amb la més que probable sortida d'Axel Witsel i César Azpilicueta al terme dels seus contractes el 2025 i la cessió de Clément Lenglet sense perspectives clares de continuïtat, Diego Simeone ha identificat l'arribada d'un defensa de pes com a prioritària. La incorporació l'estiu passat de Robin Le Normand ha estat un primer pas, però el Cholo desitja un altre central de jerarquia per apuntalar un esquema vital per competir a LaLiga i en tornejos continentals.

Skriniar encaixaria a la perfecció en aquest perfil. Conegut per la seva força física, el seu bon joc aeri i la seva experiència tant a la Serie A com a la UEFA Champions League, l'eslovac oferiria la solidesa necessària per acompanyar Le Normand i reforçar la defensa colchonera. A més, als seus 29 anys, arriba en plena maduresa futbolística, cosa que reduiria les incerteses sobre la seva adaptació a l'exigència del campionat espanyol.

Malgrat l'interès d'altres equips europeus que anhelen sumar un central del seu calibre, com l'Arsenal, en el si atlètic existeix optimisme. Entenen que la situació de "desencontre" de Skriniar amb Luis Enrique al PSG i la necessitat de minuts per mantenir el seu estatus poden facilitar la negociació. La pròxima finestra d'hivern es presenta, doncs, com l'escenari perfecte perquè l'Atlètic materialitzi una operació que enfortiria de manera immediata la rereguarda colchonera. I si no, es preveu un altre intent a l'estiu.