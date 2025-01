Cristina Pedroche ho confirma i acaba amb els rumors

L'última nit de l'any sempre porta moments memorables, i en aquesta ocasió, ha estat Cristina Pedroche qui s'ha encarregat de generar un autèntic enrenou. La presentadora de Vallecas, que sol acaparar totes les mirades amb els seus espectaculars estilismes durant les Campanades. No parlem del seu vestit, que també va ser una de les incògnites. Parlem d'alguna cosa relacionada amb la seva vida personal.

Pedroche ha decidit anar un pas més enllà i sorprendre el públic amb la notícia més important de la seva vida personal: està embarassada del seu segon fill juntament amb el xef Dabiz Muñoz. La gran revelació va arribar en ple directe, en els últims minuts de 2024, quan Pedroche, fidel al seu estil de fusionar moda i emoció, va decidir donar la benvinguda al nou any amb un anunci que ha commogut els seus seguidors.

| El Hormiguero, LittleBee80 de Getty Images, Canva de Sparklestroke Global

Aquesta confirmació tanca així els rumors que circulaven des del passat 28 de desembre, quan la presentadora va publicar un vídeo a les seves xarxes socials sostenint un test d'embaràs amb el seu marit. La data de la publicació –el Dia dels Innocents– va fer que molts no s'atrevissin a donar per certa la notícia, pensant que podria tractar-se d'una broma més.

No obstant això, el rumor va anar agafant força quan alguns mitjans ho van donar per fet a través de “fonts properes a la parella”, deixant l'autèntica confirmació en mans de la pròpia Cristina Pedroche. I així ha estat: la nit de Cap d'Any, la comunicadora va aprofitar un moment clau de la seva intervenció per desvelar, amb un gest molt emotiu, que efectivament es troba de nou en estat de bona esperança.

Consignes socials durant les Campanades

La presentadora, que ha fet de les seves Campanades un referent en televisió, no es va limitar a anunciar el seu embaràs. També va voler llançar un missatge de solidaritat i esperança, especialment enfocat als nens i nenes que viuen realitats difícils. En les seves paraules, es va unir a UNICEF per demanar un món “lliure de violència i ple d'oportunitats”. Va ser precisament en tancar aquest discurs quan va deixar anar la frase definitiva: “Per a tots els nens que són aquí... I també per als que estan per venir”.

| El Hormiguero

El seu gest ha estat àmpliament aplaudit a les xarxes socials, on molts fans han destacat la sensibilitat de la presentadora en combinar dues de les facetes que millor la defineixen: el compromís social i la felicitat personal. D'aquesta manera, Cristina Pedroche dona la benvinguda a 2025 confirmant el que molts sospitaven, i ho fa en un instant perfecte per compartir la seva alegria: el màgic canvi d'any, envoltada del seu públic i amb l'inconfusible suport de Dabiz Muñoz. No hi ha dubte que aquesta segona maternitat suposarà un nou capítol ple d'emoció en la vida de la parella, i que els seus seguidors no perdran detall d'aquest apassionant viatge.