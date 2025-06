El moviment del príncep Harry que destrossa Carles III

per Mireia Puig

En els darrers dies ha ressorgit un rumor que ha sacsejat la imatge pública del príncep Harry i, per tant, també la Corona britànica. Què va passar realment perquè aquest fill menor de Carles III contemplés deixar enrere el cognom Mountbatten‑Windsor per tornar a utilitzar Spencer, el cognom de la seva mare, la princesa Diana? Un canvi que, si hagués prosperat, hauria significat una ruptura simbòlica i profunda amb la institució. Vegem com es va desenvolupar aquesta història.

Canvi de cognom

Va ser durant una estada al Regne Unit que Harry, segons informa The Guardian, “va explorar la idea” de modificar el seu cognom i el de la seva família a Spencer, motivat pels retards en els passaports britànics dels seus fills, Archie i Lilibet. L’ajornament de l’expedició va generar sospites: fonts properes temien que es degués a l’exigència que els nens utilitzessin el títol “HRH” i el cognom Sussex.

El rumor va saltar definitivament al Daily Mail, que va assenyalar que Harry va consultar directament amb el seu oncle, Charles Spencer, IX comte Spencer, qui li va desaconsellar el canvi per les "insalvables" complicacions legals. Segons aquestes versions, es va tractar d’“una conversa molt amistosa”, i Spencer el va frenar, conscient que implicaria una fractura definitiva amb la família reial.

Des de llavors, la trama ha estat àmpliament comentada per experts reials: alguns la interpreten com el gest d’un Harry desil·lusionat amb el seu pare i el seu germà, altres la veuen com un intent de reafirmar-se en l’herència pública que va deixar Diana.

Declaracions contradictòries

L’oficina dels Sussex ha mostrat transparència: segons el seu portaveu, la idea de canviar a Spencer va ser “totalment inexacta”, tot i que va admetre que sí que va mantenir una reunió amb Earl Spencer per explorar opcions. D’aquesta manera, es confirma el contacte però es desmenteix que hi hagués una intenció ferma o immediata d’executar la modificació.

D’altra banda, des de Buckingham Palace no hi ha comentaris públics, però experts reials entrevistats per The Sun han indicat que aquesta iniciativa podria suposar una rectificació del vincle amb la Corona, en un moment en què Harry havia expressat desig de reconciliar-se amb el seu pare i el seu germà.

No és la primera vegada

Aquest no és el primer episodi que treu a la llum la complexa relació de Harry amb la seva identitat i llegat. Des que ell i Meghan van renunciar als seus rols com a royals senior el 2020, van obrir una etapa de redefinició: residint a Califòrnia, van llançar la seva fundació Archewell i van assumir projectes mediàtics com la seva docu-sèrie a Netflix, podcasts i l’autobiografia Spare (2023). Precisament en aquesta obra, els temes d’herència, autonomia i distanciament de la Corona estan àmpliament tractats.

En paral·lel, Meghan subratlla el significat del cognom “Sussex”: durant un episodi de la seva sèrie With Love, va recordar a Mindy Kaling que prefereix ser anomenada “Sussex” més que “Markle”, destacant que és el cognom de la seva família —el del seu marit i els seus fills— i transmetent un sentit d’unitat familiar.

Per què trenca amb Carles III?

El canvi a “Spencer” reflectiria públicament una clara desvinculació no només nominal, sinó emocional i legal amb la Corona. Especialistes sostenen que aquest pas hauria estat un míssil directe cap al seu pare, el Rei, i el seu germà, el Príncep Guillem.

A això s’hi afegeix la imatge d’un Harry cada cop més associat a l’herència de Diana: no només pel cognom, sinó per l’emotivitat continguda en què un fill decideixi tornar al nom matern, símbol de la seva figura més propera.

Aquest episodi ens deixa diverses preguntes obertes. Primer, fins a quin punt aquestes considerades decisions personals –com el cognom– han de convertir-se en missatges públics en una batalla familiar. Segon, pot aquest possible gest indicar un nou punt d’inflexió en la història dels Sussex?

Harry podria haver fet aquest pas, però va ser aturat pel seu oncle, qui pel que sembla va valorar més la prudència legal que el simbolisme. Tanmateix, aquest episodi torna a posar sobre la taula el seu enfrontament amb la Corona, la seva necessitat de redefinir-se com a pare i assumeix l’herència de la seva mare Diana.

Continuarà buscant distanciar-se definitivament o serà aquest un capítol ja tancat en el seu camí? La pròxima reconciliació o ruptura entre els Sussex i la Família Reial pot estar més a prop del que creiem.