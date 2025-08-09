El moviment de Leonor de Borbó durant els dies a Marivent que desconcerta molts

Els estius a Marivent eren plàcids per als Borbons. Tot això ha canviat molt en els darrers anys. Aquest agost, el focus no està només en els jardins o en els convidats. En primer lloc, s'ha parlat molt sobre la vida separada dels Reis d'Espanya. Des de l'escàndol de Jaime del Burgo - presumpte amant de Letícia Ortiz - els rumors s'han succeït.
D'altra banda, la reina Sofia només ha estat dos dies a Marivent. Va venir per compromís institucional, però ràpidament se'n va anar per estar al costat de la seva germana Irene. La seva salut cada dia és més fràgil i no la vol deixar sola.
I finalment, l'interès gira entorn de Leonor de Borbó i de la seva germana Sofia. Les discussions amb la seva mare, les seves sortides nocturnes, la vestimenta imposada per Letícia i ara el motiu pel qual no s'ha vist Leonor al volant.
L'hereva va debutar per primera vegada com a amfitriona, juntament amb la seva germana Sofia, a la recepció d'estiu de Palma. Un pas més en el seu perfil institucional i un missatge clar: les dues ja formen part de l'aparador balear de la Corona. La cita va reunir unes sis-centes persones i va certificar el tancament formal dels actes a l'illa.
De l'estrena al volant a la incògnita: el que s'ha vist i el que es diu
L'estiu passat ja va sorprendre veure Leonor conduint pel centre de Palma després d'una tarda de compres amb Letícia, la reina Sofia i la seva germana. Va ser la seva primera vegada al volant en públic, amb imatges nítides que mostraven seguretat i naturalitat. Aquell dia va quedar com un símbol de normalitat juvenil enmig del protocol.
Dotze mesos després, el relat s'ha embolicat. El Nacional ha publicat que la Princesa hauria desenvolupat por a conduir i que evita posar-se al comandament del cotxe. No hi ha part oficial ni constància d'un incident que ho expliqui.
Al mateix temps, una revista especialitzada en motor situa aquests dies Leonor conduint pels voltants de Marivent amb un Cupra Formentor, el mateix model que sol utilitzar el Rei en desplaçaments privats. La versió, en sentit contrari al rumor, alimenta la confusió i reforça la idea que la decisió de conduir —o no— forma part de la seva esfera privada. El primer cotxe de Felip VI va ser un Seat Ibiza, molt popular a l'època.
Com gestiona la Zarzuela els desplaçaments i què encaixa amb el perfil de Leonor
La Prefectura de l'Estat disposa d'una flota de 44 vehicles assignats pel Parc Mòbil, que inclou turismes blindats, furgonetes i unitats de suport. És l'entramat logístic que garanteix seguretat i discreció. Però a Mallorca és habitual veure els membres de la família utilitzar cotxes de sèrie, fabricats a Espanya, i moure's amb certa autonomia.
Aquesta barreja de protocol i normalitat explica que un dia vegem escortes i, l'endemà, un membre de la família reial al volant.