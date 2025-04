Moviment de la família de Vargas Llosa contra Isabel Preysler

La mort de Mario Vargas Llosa el passat 13 d'abril a Lima no només ha deixat un buit en la literatura universal, sinó que també ha reavivat les tensions familiars que van marcar els seus últims anys. El Premi Nobel de Literatura va morir envoltat del seu cercle més íntim: els seus tres fills i la seva exesposa Patricia Llosa. No obstant això, l'absència d'Isabel Preysler i Tamara Falcó en les exèquies ha generat un notable enrenou mediàtic.

Petició expressa de la família del Nobel

La família Vargas Llosa va optar per un comiat privat, complint així els desitjos de l'escriptor. El vetllatori es va dur a terme a la seva residència del districte limeño de Barranco, seguit d'una cerimònia d'incineració al Centre Funerari i Crematori de l'Exèrcit de Chorrillos. Les cendres van ser lliurades als seus fills Álvaro, Gonzalo i Morgana.

En aquest context d'intimitat, l'absència d'Isabel Preysler i la seva filla Tamara Falcó no va passar desapercebuda. La relació entre Vargas Llosa i Preysler, que va durar vuit anys i va concloure el 2022, va ser objecte d'atenció mediàtica des dels seus inicis. Segons fonts properes, la ruptura no va ser amistosa, i els fills de l'escriptor van manifestar el seu desig de no mantenir contacte amb la socialité ni amb la seva filla.

| Canva

La versió oficial d'Isabel Preysler

Isabel Preysler es trobava fora d'Espanya, gaudint de les vacances de Setmana Santa amb la seva família, quan va rebre la notícia de la mort de Vargas Llosa. Segons persones properes - la credibilitat ja queda a discreció de cadascú - la notícia la va deixar en estat de "shock". Malgrat l'expectació mediàtica, Preysler ha optat pel silenci, sol·licitant també a les seves filles, especialment a Tamara Falcó, que no facin declaracions públiques al respecte.

Tamara Falcó, per la seva banda, ha mantingut la seva activitat a les xarxes socials, encara que sense fer menció a la mort de l'escriptor. La seva primera publicació després de la notícia va ser una felicitació a una amiga pel seu aniversari, cosa que ha estat interpretada per alguns com una mostra d'indiferència. Aquest comportament ha estat objecte de crítiques en programes com 'Aruser@s', on es va qüestionar la falta de sensibilitat de la marquesa de Griñón.

La família Vargas Llosa ha agraït les mostres d'afecte rebudes, però ha reiterat el seu desig de mantenir la privacitat durant el dol. Álvaro Vargas Llosa, portaveu de la família, va expressar la seva gratitud a aquells que han enviat missatges de suport, subratllant la importància de respectar la intimitat en aquests moments.

| La Razón

Aquest episodi posa de manifest les complexitats de les relacions familiars i com les decisions personals poden tenir repercussions públiques. L'absència d'Isabel Preysler i Tamara Falcó en les exèquies de Mario Vargas Llosa no només reflecteix les tensions existents, sinó que també planteja interrogants sobre la gestió del dol en l'àmbit de la fama.

Serà aquest el tancament definitiu d'un capítol marcat per l'amor, la ruptura i l'enfrontament? Només el temps dirà si les ferides podran sanar o si aquest silenci es mantindrà com l'epíleg d'una història que, encara que privada, ha capturat l'atenció del públic.