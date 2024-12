Ni Amancio Ortega ni Florentino Pérez, l'home amb Isabel Preysler per Nadal

per Pol Nadal

Avui us expliquem una nova xafarderia. La mare de Tamara Falcó passarà Nadal molt ben acompanyat. Algunes fonts asseguren que seria la nova parella. Almenys, seria un amic íntim amb qui estaria començant una mica bonic. No és Amancio Ortega. Tampoc és Florentino Pérez. Tampoc és Mario Vargas Llosa, de qui es va divorciar el 2022. És un home amb molt de poder.

La llista de parelles és llarga. I és que Isabel Preysler és d'aquelles persones que no saben estar soles. Primer va ser Julio Iglesias, després el pare de Tamara, Carlos Falcó. Més tard Miguel Boyer, amb qui va tenir dos fills. I finalment, l'escriptor peruà, amb qui no ha tingut descendència perquè ja és massa gran.

La llista no s'acaba. Hem sabut que el Preysler passarà el Nadal acompanyat. Molt bé acompanyada. Té 71 anys i molta vida al davant. Segons Luz Sánchez Mellado, de la revista Hola, “durarà molt poc temps sola”. "Sempre hi ha una mora, o moro, verd amb qui rentar la taca de la mora madura”, ha afegit abans d'assegurar que se'l relaciona amb un home madur i adinerat. No diu el nom. Aviat ho sabrem.

Discreció i poques trobades en públic

La revista Hola assegura que la parella és molt discreta i que han tingut poques trobades públiques. Això explica que no es pot confirmar qui és. A més, és una relació que acaba de començar. S'està consolidant i és molt aviat per fer-ho oficial.

Els mitjans de comunicació experts en xafarderia no gosen pronunciar ni escriure un nom d'home. És per això que a les xarxes socials han aparegut tota mena d'especulacions. La majoria en clau d'humor. Florentino Pérez i Amancio Ortega són a les travesses.

Figura de Florentino Pérez

Florentino Pérez Rodríguez va néixer el 8 de març del 1947 a Madrid. Va estudiar Enginyeria de Camins, Canals i Ports a la Universitat Politècnica de Madrid. Des de jove va mostrar interès per la construcció i la gestió empresarial, desenvolupant una carrera d'èxit.

Pel que fa a la seva vida personal, Florentino va estar casat amb María Ángeles Sandoval, que va morir el 2012. El matrimoni va tenir tres fills, amb els quals manté una relació molt propera. És conegut per la seva discreció i baix perfil fora dels focus de l'àmbit professional.

Florentino Pérez, a més de ser president del Reial Madrid, és principalment conegut com a president del Grup ACS (Activitats de Construcció i Serveis), una de les majors empreses constructores i infraestructures del món. Va accedir a la presidència d'ACS el 1997 i ha liderat la seva expansió internacional, portant-la a ser una referència al sector de la construcció i els serveis. ACS té projectes a Europa, Amèrica i Àsia, destacant-ne la influència en infraestructures públiques i privades.

Figura d'Amancio Ortega

Amancio Ortega Gaona va néixer el 28 de març de 1936 a Busdongo de Arbás, León, encara que va créixer a la Corunya, Galícia. És fill d'un ferroviari i va deixar els estudis als 14 anys per treballar en una botiga de roba. Aquest començament humil marcaria l'inici de la seva meteòrica carrera empresarial.

Pel que fa a la seva vida personal, Amancio Ortega ha estat casat dues vegades. La seva primera esposa va ser Rosalía Mera, amb qui va fundar Zara i va tenir dos fills. Després del seu divorci, Ortega es va casar amb Flora Pérez, amb qui va tenir una altra filla, Marta Ortega, actual presidenta d'Inditex. Amancio Ortega porta una vida discreta, allunyada dels focus, i poques vegades concedeix entrevistes públiques.

Amancio Ortega és el fundador d'Inditex (Indústria de Disseny Tèxtil), el grup tèxtil més gran del món, conegut per marques com Zara, Massimo Dutti, Bershka, Pull&Bear i Stradivarius. Ortega va revolucionar el món de la moda amb el seu innovador model de “moda ràpida”, permetent el llançament constant de noves col·leccions a preus assequibles.

Va fundar Zara el 1975 amb Rosalía Mera a la Corunya. El que va començar com una botiga petita es va convertir en una multinacional amb més de 7.000 botigues a tot el món i presència a més de 90 països. El 2001, Inditex va sortir a borsa, consolidant el seu èxit i situant Amancio Ortega com una de les majors fortunes del món.