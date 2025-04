Jordi Eroles prova galetes fetes amb farina de grill: El seu veredicte

El periodista Jordi Eroles, conegut pels seus originals reportatges al programa 'Tot es mou', ha sorprès els espectadors amb una curiosa visita. Eroles va acudir recentment a una granja única a Catalunya, ubicada a Sant Miquel de Balenyà, a la comarca d'Osona, dedicada exclusivament a la cria i producció de grills per al consum humà.

Aquesta innovadora iniciativa, anomenada Grill Co., ha estat creada per tres joves emprenedors catalans: Francesc Picornell, Juliana Vilassante i Bernat Monté.

Durant la seva visita, Jordi Eroles va tenir l'oportunitat d'explorar la peculiar instal·lació que, segons Bernat Monté, un dels fundadors, s'assembla més a "un centre logístic o una nau d'Amazon que a una granja convencional". En aquestes instal·lacions, els grills són criats en condicions altament controlades. "Cada caixa conté fins a 15.000 grills, organitzats meticulosament, sense aigua vessada i amb processos higiènics molt estrictes", va explicar Monté.

| TV3

La idea de muntar aquesta singular granja va sorgir després d'un viatge a Mèxic, on els fundadors van conèixer el "chapulín", un insecte que tradicionalment es consumeix en diverses regions mexicanes. No obstant això, conscients de les barreres culturals existents, van decidir adaptar aquesta idea al mercat català mitjançant la farina de grill. Aquest producte, tal com afirma Monté, té excel·lents propietats nutricionals: un 70% de proteïnes altament assimilables per l'organisme, vitamina B12, omega 3, ferro i calci, característiques que el situen prop de la categoria de "superaliment".

Durant el seu reportatge, Eroles no només va poder conèixer de prop el procés de producció, des de la cria fins a l'obtenció de la farina, sinó que també va tenir l'oportunitat de degustar personalment unes galetes elaborades amb aquest ingredient innovador. Quan va arribar el moment de provar les galetes, l'expectació era palpable.

Les conclusions d'Eroles

Davant els dubtes sobre la textura i el sabor, Monté va aclarir que la farina de grill és altament versàtil i que "no modifica el sabor ni la textura original de l'aliment". Això permet la seva integració senzilla en productes quotidians com forneria, pasta o fins i tot amanides.

Finalment, va arribar el moment esperat en què Jordi Eroles va provar la galeta davant les càmeres del programa. Inicialment, es va mostrar incapaç de respondre a les preguntes de la seva companya a causa de la textura cruixent i agradable del producte. Després d'uns segons, va expressar clarament la seva opinió: "He de dir que és una galeta boníssima, cruixent i que es desfà molt bé a la boca, com qualsevol altra galeta tradicional".

Amb aquesta valoració positiva, Eroles va contribuir a dissipar prejudicis inicials que poden existir respecte al consum d'insectes a Occident, mostrant una alternativa alimentària sostenible i nutritiva. L'experiència a Grill Co. evidencia com joves emprenedors catalans aposten per projectes innovadors que combinen tradició gastronòmica, nutrició i sostenibilitat mediambiental, oferint així solucions reals davant els reptes alimentaris del futur.