Movimiento de la familia de Vargas Llosa contra Isabel Preysler

La muerte de Mario Vargas Llosa el pasado 13 de abril en Lima no solo ha dejado un vacío en la literatura universal, sino que también ha reavivado las tensiones familiares que marcaron sus últimos años. El Premio Nobel de Literatura falleció rodeado de su círculo más íntimo: sus tres hijos y su exesposa Patricia Llosa. Sin embargo, la ausencia de Isabel Preysler y Tamara Falcó en las exequias ha generado un notable revuelo mediático.

Petición expresa de la familia del Nobel

La familia Vargas Llosa optó por una despedida privada, cumpliendo así los deseos del escritor. El velatorio se llevó a cabo en su residencia del distrito limeño de Barranco, seguido de una ceremonia de incineración en el Centro Funerario y Crematorio del Ejército de Chorrillos. Las cenizas fueron entregadas a sus hijos Álvaro, Gonzalo y Morgana.

En este contexto de intimidad, la ausencia de Isabel Preysler y su hija Tamara Falcó no pasó desapercibida. La relación entre Vargas Llosa y Preysler, que duró ocho años y concluyó en 2022, fue objeto de atención mediática desde sus inicios. Según fuentes cercanas, la ruptura no fue amistosa, y los hijos del escritor manifestaron su deseo de no mantener contacto con la socialité ni con su hija.

| Canva

La versión oficial de Isabel Preysler

Isabel Preysler se encontraba fuera de España, disfrutando de las vacaciones de Semana Santa con su familia, cuando recibió la noticia del fallecimiento de Vargas Llosa. Según personas cercanas - la credibilidad ya queda a discreción de cada uno - la noticia la dejó en estado de "shock". A pesar de la expectación mediática, Preysler ha optado por el silencio, solicitando también a sus hijas, especialmente a Tamara Falcó, que no hagan declaraciones públicas al respecto.

Tamara Falcó, por su parte, ha mantenido su actividad en redes sociales, aunque sin hacer mención al fallecimiento del escritor. Su primera publicación tras la noticia fue una felicitación a una amiga por su cumpleaños, lo que ha sido interpretado por algunos como una muestra de indiferencia. Este comportamiento ha sido objeto de críticas en programas como 'Aruser@s', donde se cuestionó la falta de sensibilidad de la marquesa de Griñón.

La familia Vargas Llosa ha agradecido las muestras de cariño recibidas, pero ha reiterado su deseo de mantener la privacidad durante el duelo. Álvaro Vargas Llosa, portavoz de la familia, expresó su gratitud a quienes han enviado mensajes de apoyo, subrayando la importancia de respetar la intimidad en estos momentos.

| La Razón

Este episodio pone de manifiesto las complejidades de las relaciones familiares y cómo las decisiones personales pueden tener repercusiones públicas. La ausencia de Isabel Preysler y Tamara Falcó en las exequias de Mario Vargas Llosa no solo refleja las tensiones existentes, sino que también plantea interrogantes sobre la gestión del duelo en el ámbito de la fama.​

¿Será este el cierre definitivo de un capítulo marcado por el amor, la ruptura y el desencuentro? Solo el tiempo dirá si las heridas podrán sanar o si este silencio se mantendrá como el epílogo de una historia que, aunque privada, ha capturado la atención del público.