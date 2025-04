'Com si fos ahir' del 17 d'abril: La Naiara obeeix el Ferni... i podria ser detinguda

El capítol de Com si fos ahir del dijous 17 d'abril arriba carregat de suspens, emoció i decisions crucials que canviaran definitivament el rumb d’algunes relacions clau. És el darrer episodi abans de la petita aturada de Setmana Santa. Fins dimarts 22 d’abril no tornarà a haver-hi ‘Com si fos ahir’.

La trama principal – i angoixant – del dijous té a veure amb la Naiara. La noia viu un dels moments més difícils i aterridors de la seva vida. Després d'haver estat forçada pel Ferni a fer una entrega de droga per posar punt final a les amenaces constants, es troba completament aclaparada i immersa en un estat de nervis insuportable.

Mentre intenta complir amb l’encàrrec, la Naiara té la sensació que algú l'està seguint, fet que incrementa encara més la seva por i ansietat. Atrapada entre la pressió del Ferni i el risc real d’acabar malament, la Naiara començarà a considerar fugir, un impuls desesperat que podria tenir conseqüències molt greus tant per a ella com per al seu entorn familiar i personal. A l’avançament ofert per TV3 hem pogut veure com intenta dissimular davant del seu pare. El Toni, per cert, li diu que ha tingut una cita. Al final també podem veure com entra a un pàrking. Què s’hi trobarà?

| TV3

La decisió de la Cati

Mentrestant, la Cati travessa una situació emocional complexa després que el Salvatore marxés cap a Nàpols. Ara, sense ell al seu costat, se sent profundament sola i desconcertada per les decisions preses recentment. Però la seva vida comença a omplir-se d'estranyes coincidències i senyals que semblen tenir una clara relació amb Itàlia, especialment amb la figura del Salvatore.

Incapaç d'entendre què signifiquen aquests senyals, la Cati (Olalla Moreno) es debat entre la racionalitat i la intuïció, qüestionant-se si són només casualitats o si, en canvi, representen un missatge més profund que l’empeny a reconsiderar la seva relació amb el Salvatore i el seu futur sentimental. La Gemma, parlant-li d’un plat italià de la Barnateca, sense voler li farà obrir els ulls. Hi haurà final propi de pel·lícula romàntica?

El Marcel no s'atreveix a dir-li a la Korinna que, ara per ara, no vol tenir fills

Finalment, la relació entre la Korinna i el Marcel es troba en un punt crític. Ella, que cada vegada té més clar el seu desig de formar una família amb ell, viu il·lusionada i esperançada davant d’aquesta possibilitat. Fins i tot li ho diu als seus pares.

| TV3, DKDesignz, XCatalunya

El Marcel, en canvi, viu aquesta situació amb un gran conflicte interior, ja que no està segur de voler fer aquest pas tan important. Malgrat els esforços de la Korinna per mostrar-li la seva il·lusió, el Marcel és incapaç d’expressar-li obertament els seus dubtes, fet que podria conduir la parella a un greu malentès i a tensions que posin en risc la seva relació.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del dijous 17 d’abril de 2025?

El darrer episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ començarà a les quatre i un minut de la tarda. Durarà, segons la programació oficial de TV3, trenta-vuit minuts. Com cada dia, es podrà mirar en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.