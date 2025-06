El moviment empresarial de Meghan Markle

Des del llançament d'As Ever a l'abril —marcat per vendes llampec de melmelades, mels i mescles gurmet— Meghan Markle sembla que s'està preparant per a alguna cosa més gran. Aquesta setmana, la premsa britànica ha informat que ha sol·licitat registrar la seva marca sota la categoria de "serveis d'hospitalitat". Lluny de ser un gest rutinari, aquesta acció obre la possibilitat que As Ever evolucioni cap a hotels, hostals o restaurants en un futur proper.

La sol·licitud de registre davant l'Oficina de Marques

El 8 de juny, segons The Sun, Meghan va presentar la sol·licitud de registre d'As Ever sota la Classe 043, que inclou "serveis de restaurant i hotel" i "allotjament temporal". Qui registra marques habitualment sol ampliar la seva protecció legal encara que no tingui encara un pla concret. Tot i així, per a una empresària amb la seva presència mediàtica, aquesta jugada deixa oberta una finestra clara cap a l'hostaleria.

As Ever: de productes gurmet a experiències immersives

L'iniciativa de Meghan connecta directament amb la seva imatge com a amfitriona. A With Love, Meghan, que va debutar al març i ja té una segona temporada produïda per a la tardor, se la veu preparant cistelles de benvinguda, receptes casolanes i habitacions per a convidats. En aquest mateix programa, ressonen les melmelades i mescles fins ara signades per la seva marca.

Aquest enfocament en hospitalitat no és només de pantalla. Al seu podcast Confessions of a Female Founder, Meghan detalla com va pausar llançaments per garantir qualitat i escalabilitat, un signe que pensa en projectes a llarg termini més enllà de l'e-commerce. A més, acaba d'anunciar el debut d'un rosé de Napa Valley per a l'1 de juliol, pas que subratlla la seva aposta per estendre la marca a productes d'entreteniment gastronòmic.

Opinió d'experts en branding

Jack Izzard, de Gallia Communications, ha destacat que aquesta inscripció no s'allunya de la filosofia d'As Ever: "Meghan es posiciona com una estrella amfitriona, reialesa californiana que fa que els seus convidats se sentin benvinguts". Tanmateix, també ha advertit sobre els desafiaments del món real: dirigir un B&B o restaurant implica habilitats molt diferents, i una mala experiència podria passar factura ràpidament.

La comparació amb Gwyneth Paltrow no ha trigat a sorgir. Goop, famosa pel seu estil de vida premium, va tenir un entrebanc amb el fallit Goop Cruise. El diari The Times assenyala que models sòlids, com el de Robert De Niro amb Nobu, contrasten amb d'altres que van perdre brillantor. En aquest sentit, molts opinen que Meghan segueix una via menys arriscada protegint el registre sense revelar un projecte específic.

Context estratègic per a As Ever

As Ever va néixer a Santa Bàrbara sota el nom d'American Riviera Orchard el 2024, i va ser rebatejada aquest any per reflectir una visió més àmplia de lifestyle.

Ha introduït productes segmentats, tots ideats per promoure moments de reunió i alta qualitat sensorial. L'arribada del rosé encaixa amb aquesta narrativa; el producte és una font versemblant d'ingressos recurrents i una via natural cap a experiències presencials.

Registrar la marca en hospitalitat protegeix el terreny legal i obre múltiples camins: un cafè que serveixi les seves melmelades, un restaurant inspirat en la sèrie, o fins i tot un hotel boutique amb identitat As Ever. Per ara, tot queda en especulació, però aquest moviment deixa clar que la diversificació és sobre la taula.

Fins on arribarà As Ever?

Meghan no es limita a estilisme o cuina; està construint un univers experiencial. El desafiament real serà materialitzar aquesta visió en un entorn operatiu exigent. La narrativa cohesionada entre la seva presència a Netflix, el seu podcast i la seva botiga en línia és sòlida, però llançar-se a l'hostaleria és un altre nivell. Amb la segona temporada de la seva sèrie a tocar i el rosé a punt de sortir, As Ever juga la seva pròxima carta.

Serà capaç de traduir aquesta estratègia legal en hotels, cafès o residències que encarnin el seu esperit de "amfitriona californiana"? La tardor pot portar la resposta. Mentrestant, la seva marca segueix cuinant-se… amb saó d'ambició.