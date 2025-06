El movimiento empresarial de Meghan Markle

Desde el lanzamiento de As Ever en abril —marcado por ventas relámpago de mermeladas, mieles y mezclas gourmet— Meghan Markle parece estar preparándose para algo más grande. Esta semana, la prensa británica informó que ha solicitado registrar su marca bajo la categoría de "servicios de hospitalidad". Lejos de ser un gesto rutinario, esta acción abre la posibilidad de que As Ever evolucione hacia hoteles, posadas o restaurantes en el futuro próximo.

La solicitud de registro ante la Oficina de Marcas

El 8 de junio, según The Sun, Meghan presentó la solicitud del registro de As Ever bajo la Clase 043, que incluye "servicios de restaurante y hotel" y "alojamiento temporal". Quienes registran marcas habitualmente suelen ampliar su protección legal aunque no tengan aún un plan concreto. Aun así, para una empresaria con su presencia mediática, esta jugada deja abierta una ventana clara hacia la hostelería.

As Ever: de productos gourmet a experiencias inmersivas

La iniciativa de Meghan conecta directamente con su imagen como anfitriona. En With Love, Meghan, que debutó en marzo y ya cuenta con segunda temporada producida para otoño, se le ve preparando canastas de bienvenida, recetas caseras y habitaciones para invitados. En ese mismo programa, resuenan las mermeladas y mezclas hasta ahora firmadas por su marca.

Ese enfoque en hospitalidad no es solo de pantalla. En su podcast Confessions of a Female Founder, Meghan detalla cómo pausó lanzamientos para garantizar calidad y escalabilidad, un signo de que piensa en proyectos a largo plazo más allá del e-commerce. Además, acaba de anunciar el debut de un rosé de Napa Valley para el 1 de julio, paso que subraya su apuesta por extender la marca a productos de entretenimiento gastronómico.

Opinión de expertos en branding

Jack Izzard, de Gallia Communications, ha destacado que esta inscripción no se aleja de la filosofía de As Ever: "Meghan se posiciona como una estrella anfitriona, realeza californiana que hace que sus invitados se sientan bienvenidos". Sin embargo, también ha advertido sobre los desafíos del mundo real: dirigir un B&B o restaurante implica habilidades muy distintas, y una mala experiencia podría pasar factura rápidamente.

La comparación con Gwyneth Paltrow no ha tardado en surgir. Goop, famosa por su estilo de vida premium, tuvo un traspié con la fallida Goop Cruise. El diario The Times señala que modelos sólidos, como el de Robert De Niro con Nobu, contrastan con otros que perdieron brillo. En ese sentido, muchos opinan que Meghan sigue una vía menos arriesgada al proteger el registro sin revelar un proyecto específico.

Contexto estratégico para As Ever

As Ever nació en Santa Bárbara bajo el nombre de American Riviera Orchard en 2024, y fue renombrada este año para reflejar una visión más amplia de lifestyle.

Ha introducido productos segmentados, todos ideados para promover momentos de reunión y alta calidad sensorial. La llegada del rosé calza con esa narrativa; el producto es una fuente verosímil de ingresos recurrentes y una vía natural hacia experiencias presenciales.

Registrar la marca en hospitalidad protege el terreno legal y abre múltiples caminos: un café que sirva sus mermeladas, un restaurante inspirado en la serie, o incluso un hotel boutique con identidad As Ever. Por ahora, todo queda en especulación, pero este movimiento deja claro que la diversificación está sobre la mesa.

¿Hasta dónde llegará As Ever?

Meghan no se limita a estilismo o cocina; está construyendo un universo experiencial. El desafío real será materializar esa visión en un entorno operativo exigente. La narrativa cohesionada entre su presencia en Netflix, su podcast y su tienda online es sólida, pero lanzarse a la hostelería es otro nivel. Con la segunda temporada de su serie a la vuelta de la esquina y el rosé a punto de salir, As Ever se juega su próxima carta.

¿Será capaz de traducir esta estrategia legal en hoteles, cafés o residencias que encarnen su espíritu de "anfitriona californiana"? El otoño puede traer la respuesta. Mientras tanto, su marca sigue cocinándose… con sazón de ambición.