La jugada de Felip VI que no agradarà a Letícia Ortiz

En els últims dies ha sorgit un moviment discret a la Zarzuela que comença a cridar l'atenció: el rei Felip VI estaria traçant una decisió a l'ombra que, segons diverses fonts, no hauria agradat a la reina Letícia. Els primers indicis es vinculaven a l'eventual retirada de la reina Sofia d'alguns actes oficials, però la recent maniobra confirma que l'escenari és més complex i estratègic.

El que ha passat: afinant els rols reials

Zarzuela hauria convocat una reunió interna en què s'ha tractat el paper successori dins la monarquia. En aquesta, el rei Felip VI hauria plantejat accelerar la presència pública de la infanta Sofia i de la princesa Leonor com a protagonistes d'actes institucionals, relegant progressivament la visibilitat de Letícia en certs esdeveniments oficials.

La infanta Sofia, ja major d'edat i a punt d'iniciar estudis universitaris a Madrid, prendria el relleu en actes fotogràfics o culturals que abans liderava Letícia. Mentrestant, Leonor doblaria la seva presència, com s'ha vist als Premis Princesa d'Astúries. En la pràctica, rellotgeria silenciosa en l'estratègia de continuïtat de la corona, amb Felip al timó. Això sí, la reina Sofia aguantaria un any més.

| Felipe VI, Reina Letizia, Infanta Sofía

Les reaccions a la Zarzuela i a les xarxes socials

Aquest canvi no ha estat comunicat públicament de manera oficial, però s'ha filtrat als mitjans i a comptes properes a l'entorn de la Casa Reial. A Twitter, alguns usuaris han comentat expectants: "Estem davant la nova generació liderada per Leonor?", apuntant a una revisió de prioritats institucionals.

Fonts internes adverteixen que Letícia no hauria estat completament d'acord. Feia mesos que mantenia una agenda pròpia, amb actes socials i culturals –fins i tot des de la seva promoció com a ambaixadora de certes causes– i aquesta jugada hauria estat interpretada com una retallada inesperada al seu rol. No només això, Letícia esperava que la retirada de la seva sogra - amb qui es porta fatal - fos imminent. I haurà d'esperar un any.

Una estratègia de futur

A la Zarzuela, tothom sembla conscient que el públic cerca una monarquia moderna, amb rostres frescos i simbòlics. Leonor ja consolida la seva imatge com a futura reina; Sofia aporta joventut i simpatia. Letícia, amb el seu perfil diplomàtic i de consort activa, ara afronta un escenari diferent: ha d'adaptar-se a una fase de menys protagonisme institucional... i amb la seva sogra encara no retirada del tot.

Especialistes en premsa rosa coincideixen que la reina consort és conscient que aquesta maniobra forma part del "pla de successió moderna" preparat per Felip. Tot i així, la seva experiència i xarxes de suport intern li permeten mantenir rellevància en àmbits socials i culturals, encara que amb menor visibilitat mediàtica.

| Reina Letizia

Moviments a llarg termini

Des de l'abdicació de Joan Carles I el 2014, Felip VI ha ordenat un relleu generacional progressiu. Primer va ser Leonor, després Sofia. En aquesta línia, fer que la consort baixi un esglaó no només és coherent amb una "monarquia dinàmica", sinó una exigència davant una societat que valora transparència i modernitat.

D'altra banda, la química entre Letícia i Felip sempre ha estat analitzada. Treballen junts en la majoria d'actes, encara que en els últims 18 mesos haurien deixat de conviure al mateix pavelló dins el complex reial. Això reforça la hipòtesi d'agendes paral·leles que es creuen només en compromisos institucionals. Alguns experts en monarquia fins i tot apunten que el matrimoni està trencat.

Què pot passar ara?

El pla de regnat de Felip VI sembla clar: afermar Leonor i Sofia com a cares visibles del futur, i reubicar el paper de Letícia en una posició de suport estratègic, menys aparent a l'agenda pública. La propera ronda de premis i actes culturals serà clau per confirmar si aquest reajust es manté.