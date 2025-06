La influencer de Salamanca que triomfa en català

per Duna Costa

Va arribar a Catalunya fa quatre anys amb la intenció d'aprendre català, però la seva història s'ha convertit en quelcom més: una lliçó de cultura, integració i autenticitat. Sonia Suamor, coneguda pel perfil @mitjacatalana, ha guanyat notorietat per ensenyar català amb frescor i passió, generant un impacte inesperat a la comunitat local.

El que realment passa a les xarxes

Nascuda a Salamanca, Suamor va aterrar a terres catalanes fa quatre anys. El que va començar com un repte personal —aprendre l'idioma— s'ha convertit en una iniciativa amb cor. Gràcies als cursos gratuïts del Consorci per a la Normalització Lingüística i a sèries com Merlí i Plats bruts, va aconseguir soltar-se amb fluïdesa.

Des de fa dos anys, comparteix consells lingüístics i explicacions culturals en català. Les seves publicacions, més enllà d'ensenyar gramàtica, reflecteixen el dia a dia: tradicions, girs expressius i humor local.

El veritable gir de la història és que, tot i que el seu públic objectiu eren immigrants amb ganes d'aprendre, la seva audiència està composta en gran part per nadius. Molts catalans “de tota la vida” confessen que han descobert detalls de la seva pròpia terra gràcies a ella.

Reaccions directes: testimonis i sorpreses

En una recent entrevista per a RAC1, Suamor va confessar que s'emociona quan els seus seguidors catalans li agraeixen: “No sabia que…”, “jo tampoc ho sabia”, admeten. I afegeix que, en sentir-la tornar a l'espanyol inadvertidament, molts canvien automàticament d'idioma als comentaris, amb un gest de solidaritat lingüística.

Això reflecteix una realitat molt estesa: molts acabats d'arribar a Catalunya —i també diversos veïns de naixement— no s'esforcen per aprendre català. “La gent que arriba aquí és bilingüe i poques vegades es planteja aprendre”, va explicar Sonia. La seva iniciativa trenca aquest motlle, i ho fa sense jutjar, només amb ganes de sumar cultura i coneixement comú.

Què suposa això per a la premsa rosa

En plena era de continguts virals i polèmiques buides, @mitjacatalana es converteix en un exemple refrescant. No és un escàndol, ni una ruptura explosiva: és un fenomen social des del quotidià. La premsa rosa sol girar entorn de romanços, crisis personals o festes excessives.

Això és una altra història. Una jove que converteix l'esforç lingüístic en un pont entre comunitats. La seva rellevància transcendeix l'anecdòtic. Aquest tipus d'iniciatives suavitzen els ànims, humanitzen la immigració i reforcen la consciència lingüística.

En un moment en què es debat què significa viure a Catalunya, la seva aportació resulta pedagògica i necessari. A més, ha generat converses en fòrums educatius, plataformes digitals i, per descomptat, als mitjans catalans.

El que diuen els seus seguidors

El suport és transversal. Hi ha seguidors que celebren el seu accent a l'hora de parlar, mentre d'altres li agraeixen haver explicat expressions típiques o haver rescatat petites històries dels barris catalans.

Així, la barreja d'humilitat, constància i bon rotlle ha generat una comunitat molt compromesa. Comunitat que, en lloc de dramatisme, aposta per l'empatia.

Cap a on va aquest fenomen

Amb més de 20.000 seguidors a Instagram, Suamor ja ha obert una porta: fomentar l'aprenentatge del català sense pressió. Ara es prepara per a nous projectes: podcasts culturals, xarxes d'intercanvis lingüístics i potser tallers presencials. Tot sense abandonar el seu estil proper i transparent.

Sonia Suamor, @mitjacatalana, ha convertit el seu amor per l'idioma i la cultura catalana en un moviment digital que va més enllà del simple aprenentatge. La seva història ensenya que integrar no és imposar-se, sinó compartir. Serà aquest el punt de partida perquè altres influencers imitin el seu exemple i transformin la premsa rosa des de l'autenticitat i la cultura?