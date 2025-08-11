Ens colem a la mansió d’11 milions d’euros del rei Joan Carles

Sembla que fos ahir quan un comunicat de la Casa Reial va sacsejar els fonaments de la monarquia espanyola. El 3 d'agost de 2020, el rei Joan Carles anunciava al seu fill, el rei Felip VI, la seva decisió de traslladar la seva residència fora d'Espanya.
Una determinació motivada, segons les seves pròpies paraules, per "la repercussió pública que certs esdeveniments passats" estaven generant. Han passat cinc anys des de llavors, un lustre en què la seva presència física s'ha esvaït, però la seva ombra, carregada de polèmica i nostàlgia a parts iguals, segueix més present que mai.
Des de llavors, qui va ser cap d'Estat durant gairebé quatre dècades ha viscut un exili voluntari que, lluny de ser auster, s'ha desenvolupat en un dels enclavaments més luxosos del planeta. Lluny del Palacio de la Zarzuela, l'emèrit ha trobat a Abu Dhabi un refugi a mida, un lloc on la discreció i l'opulència van de bracet.
Tot i que les seves visites a Sanxenxo s'han convertit en un degoteig constant, la seva veritable llar és a milers de quilòmetres, en un paradís artificial que redefineix el concepte d'exclusivitat.
Un paradís artificial com a nou palau
El nou "palau" del rei Joan Carles es troba a l'illa de Nurai, el nom de la qual significa "llum" en àrab. I és natural. Aquest petit racó del Golf Pèrsic, a només 15 minuts en vaixell de la capital emiratiana, és un espectacle d'aigües turqueses, sorra blanca i una arquitectura d'avantguarda.
En aquest entorn de somni s'aixeca la mansió que acull el monarca, una espectacular vila valorada en més d'11 milions d'euros. La propietat no és seva, sinó que pertany a la família reial d'Abu Dhabi, un gest d'amistat i hospitalitat del seu gran amic, el xeic Mohamed bin Zayed Al Nahyan, president dels Emirats Àrabs Units.
Abans d'instal·lar-s'hi, Joan Carles va passar una temporada al fastuós hotel Emirates Palace, un lloc on la nit pot superar fàcilment els 2.000 euros. Tanmateix, la necessitat d'una privacitat absoluta el va portar a buscar un retir més íntim. El va trobar en aquesta mansió de més de 1.000 metres quadrats construïts sobre una parcel·la de gairebé 4.200.
La residència compta amb sis dormitoris, set banys, una impressionant piscina amb vistes al mar, accés privat a la platja i fins i tot un heliport. A l'interior, el marbre i els finestrals infinits es combinen amb salons de disseny, una sala de cinema per a 18 persones, un billar i un futbolí. Tot plegat complementat amb els serveis d'un complex turístic de cinc estrelles, com entrenador personal i tractaments de spa a domicili.
El seguici que protegeix el secret de l'emèrit
Un rei, encara que sigui emèrit i estigui lluny del seu país, mai no està completament sol. El veritable luxe del seu retir no resideix únicament en els murs de la seva mansió, sinó en el reduït i lleial cercle de confiança que l'acompanya dia a dia. Segons es va desvetllar fa un temps en programes d'actualitat, Joan Carles I disposa de un equip d'almenys cinc persones de nacionalitat espanyola que vetllen pel seu benestar i seguretat.
Aquest seguici està format per tres ajudants de cambra, que s'encarreguen de les seves necessitats quotidianes, i dos escortes que garanteixen la seva protecció. A ells s'hi suma un equip enfocat en la seva salut, una de les seves principals preocupacions en els darrers anys.
Un fisioterapeuta i un entrenador personal l'ajuden a mantenir-se en forma, mentre que el seu metge de capçalera, el doctor Manuel Sánchez, supervisa el seu estat de manera constant. Per si no n'hi hagués prou, compta amb el suport del personal sanitari de confiança del mateix president emiratià, una mostra més del tracte preferencial que rep al país.