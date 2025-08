El moviment de la Casa Reial que ha alertat els empleats de la Corona britànica

per Cristo Fernández

En l'aparentment tranquil univers de les cases reials europees, on la diplomàcia sol discórrer sota estrictes protocols, un simple gest digital ha despertat sorpresa. El moviment de la Casa Reial espanyola a les xarxes ha cridat l'atenció entre els seus empleats, també en els cada cop més atents cercles de seguiment monàrquic digital.

Tot va començar amb un fet que, en altres circumstàncies, hauria passat desapercebut. El perfil d'Instagram de Buckingham Palace va estar, durant un temps, seguint un compte no verificat que es feia passar per la Casa Reial espanyola.

| Europa Press

La confusió es va mantenir fins que Zarzuela, al juny de 2024, va llançar oficialment el seu compte institucional a la plataforma. Va ser llavors quan la monarquia britànica va corregir l'error i va començar a seguir el perfil autèntic. Això ha generat un rebombori intern que va obligar a revisar i ajustar el protocol de seguiment digital.

Segons ha pogut saber Monarquía Confidencial, aquest episodi va encendre les alarmes entre els empleats de la Corona britànica, conscients de la creixent importància de la diplomàcia digital al segle XXI.

La Casa Reial espanyola fa que els empleats de la Corona britànica rectifiquin

Però el moviment britànic no va ser l'únic que ha donat de què parlar. En paral·lel, ha cridat l'atenció la postura de la Casa Reial Noruega, que manté una discreta distància digital amb la monarquia espanyola.

A diferència d'altres cases reials que han començat a mostrar un acostament institucional a les xarxes, el perfil noruec a Instagram encara no segueix el compte espanyol, obert recentment per Zarzuela.

| Europa Press

Aquest detall, que podria semblar trivial, no ha passat desapercebut entre els observadors de l'ecosistema digital monàrquic. L'acte de seguir una altra institució sol interpretar-se com un gest de cortesia i reconeixement protocol·lari.

No tots els comptes de les cases reials es segueixen

En contrast, les cases reials de Bèlgica i Dinamarca han optat per una estratègia diferent. Cap segueix cap altre perfil, cosa que alguns analistes interpreten com una forma de neutralitat institucional. Fins i tot una postura deliberada de no participació activa a la xarxa de seguidors.

Aquest tipus d'interaccions a les xarxes socials, encara que superficials en aparença, posen de manifest com les monarquies europees estan adaptant les seves estratègies de comunicació a l'entorn digital. Un simple "seguir" o "no seguir" pot enviar un missatge diplomàtic subtil però significatiu, i en aquest terreny, els gestos simbòlics adquireixen un pes inesperat.