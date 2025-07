Mounir Nasraoui, pare de Lamine Yamal parla clar: 'Té dret...'

Uns dies després de l'escàndol generat per l'ostentosa festa d'aniversari de Lamine Yamal (celebrada el 13 de juliol en una masia d'Olivella), el seu pare, Mounir Nasraoui, ha trencat el silenci en una entrevista amb Europa Press. Amb un to ferm, ha reivindicat el dret del seu fill, que acaba de fer 18 anys i estrenar el dorsal emblemàtic «10» del Barça, a viure i gaudir de la seva joventut sense ser objecte d'atacs constants.

La celebració va aixecar crítiques per la contractació de persones amb nanisme com a part de l'espectacle. El Ministeri de Drets Socials ha sol·licitat investigar possibles vulneracions legals, mentre l'Associació ADEE s'ha mobilitzat per via legal.

“És un nen, amb dret a viure el seu dia a dia”

Mounir ha estat contundent: “És un xaval que acaba de fer 18 anys i té dret a gaudir una mica de la vida. … És un nen com qualsevol altre”. Va assegurar no escoltar més que les seves pròpies crítiques —“les meves són que el meu fill està fent bé les coses”— i va atacar aquells que, segons ell, en lloc de centrar-se en la seva vida, es dediquen a jutjar la dels altres per pura enveja.

| Canva

Encara més: va instar la gent a sentir-se orgullosa de tenir “un número 10 nacional” que representa bé el club i Espanya. “Hauríem d'aplaudir-lo dins i fora del camp, no destrossar-li la ment”, va sentenciar, en un missatge clar contra l'assetjament mediàtic.

Dards a l'entorn mediàtic i polític

Nasraoui també va respondre a aquells que l'acusaven de dependre de l'èxit del seu fill. “La gent parla sense saber… la meva vida mai ha canviat, soc feliç des que va néixer el meu fill”, va assegurar. A més, va aclarir que no s'involucra en qüestions polítiques: “la política ni m'importa ni em deixa d'importar”.

Quan se li va preguntar si revisaria les decisions de Lamine, va ser categòric: “Jo seria el primer a agafar-lo de les orelles… però és que no ha fet res malament”. En cas d'existir alguna infracció, va assenyalar que les denúncies s'havien de canalitzar per les vies legals corresponents, però va recalcar que “com que no ha fet res, no passa res”.

| FCB

Una festa que ha generat debat

La festa, celebrada en una finca valorada en 40.000 €/setmana, va reunir més de 200 persones, inclosos artistes com Bizarrap, Quevedo i Bad Gyal, i va tenir temàtica de màfia, amb decorat i vestimenta a l'estil gàngster. Es van projectar pastís tematitzat, drons, joies valorades en centenars de milers d'euros, i un esdeveniment nocturn carregat d'extravagància.

Els col·lectius de defensa de persones amb acondroplàsia van qualificar l'actuació de “denigrant i discriminatòria”, anunciant accions legals i condemnant l'esdeveniment. El Ministeri de Drets Socials va sol·licitar la intervenció de la Fiscalia.