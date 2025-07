'Com si fos ahir' 18 de juliol: El Joel en fa una de grossa per inculpar el seu pare

El capítol de Com si fos ahir del divendres 18 de juliol arriba carregat d'emoció, decisions extremes i revelacions inesperades que preparen els espectadors per al gran desenllaç del diumenge.

En una primera trama, veurem que el Joel pren una decisió desesperada que ho canvia tot. Decidit a enfonsar el seu pare i fer justícia pel dolor que ha causat a la seva família, el Joel juga fort i s’autolesiona expressament, creant una situació dramàtica que sorprèn i espanta tant la Marta com la Isabel. Cap de les dues podia imaginar fins on estaria disposat a arribar el noi per tal d’aconseguir el que vol.

Ara, aquest acte desesperat del Joel posa la família en una situació delicada i obre un interrogant inquietant: fins a quin punt està disposat a arriscar la seva pròpia integritat física per venjar-se del seu pare? Tant la Marta com la Isabel hauran de trobar la manera de protegir-lo d’ell mateix, abans que sigui massa tard. L’Esteve, per la seva banda, parla amb l’advocada. La dona li deixa clar que no faci cap bestiesa, especialment contra el Salva i li recorda que és un dels millors advocats del país.

El Toni molt inquiet... té molt a amagar

Paral·lelament, quan tothom pensava que el cas de l'agressió a l’Hugo ja era un capítol tancat, nous detalls comencen a emergir. Després que el Karim hagi anat a comissaria hi ha novetats.

Té coartada i ràpidament l’han deixat lliure. Aquesta revelació podria canviar radicalment la situació legal i personal d’alguns personatges involucrats, inclòs el Toni, que veurà com la seva vida torna a complicar-se en el moment menys esperat. Fa massa preguntes a la Naiara i el Karim i això podria acabar-lo delatant. Si més no, davant de la seva família.

Moment clau per a la Cristina

Finalment, la Cristina, emocionalment fràgil i desesperada després de tot el que ha passat amb l’Eugeni, decideix aferrar-se novament a ell buscant consol i seguretat. Però aquesta decisió precipitada la porta a descobrir una realitat dolorosa que mai no havia sospitat.

La nova revelació sobre l’Eugeni podria enfonsar-la definitivament, trencant-la per dins i fent-la dubtar de tot allò en què havia cregut fins ara. Què serà? Recordem que ja sap que la Cèlia s’hi va embolicar i no li va donar gran importància.El Quique i l’Adrià no entenen res. De fet, el Quique ni sap l’assumpte de la Cèlia.

On i a quina hora es podrà mirar el capítol de ‘Com si fos ahir’ del divendres 18 de juliol de 2025?

El penúltim episodi de la setmana de ‘Com si fos ahir’ – el darrer és diumenge - començarà a les quatre i dos minuts. Segons la programació oficial de TV3, durarà quaranta minuts. Com cada dia, es podrà en directe a TV3 i a la plataforma 3cat.