Bad Gyal en té prou amb 2 fotos i 1 frase per fer callar els haters

La catalana Alba Farelo, àlies Bad Gyal, ha tornat a encendre les xarxes amb una resposta visual que no deixa lloc a dubtes. L'artista, acostumada a desafiar els límits de l'escenari, ha donat aquesta vegada un cop encertat a qui qüestiona el seu físic, amb només dues fotografies acompanyades d'una frase directa. La reacció a xarxes ha estat immediata.

Fotografies que parlen més que mil paraules

Durant les seves vacances recents, Bad Gyal va compartir dues imatges: una mostrant els seus abdominals i una altra centrada en el seu tatuatge de rosa i la seva figura. En fer-ho, va acompanyar les fotos amb una frase que deia: "Quan et fan pila de body shaming x mesos però tu et veus així". El contrast comentari-fotogràfic va ser suficient per apagar els comentaris dels haters i encendre una onada de suport entre els seus seguidors.

No només va viralitzar les fotos, sinó també el fons musical escollit per acompanyar-les: la base del seu recent èxit “Da Me”, que reforça el seu missatge amb ritme. Una jugada mestra per transformar crítiques en protagonisme.

| ACN, @akabadgyal

La seva lluita contra els haters

No és la primera vegada que Bad Gyal respon a la crítica sobre el seu cos. Ja al març, va relatar com diversos hostes del seu hotel “se la van quedar mirant amb fàstic” per un biquini, i ella va contestar sense filtres: “Mentre jo estigui viva, vestiré com vulgui”. La seva postura pública ha estat clara des de fa temps: no deixar-se influir per comentaris malintencionats sobre el seu aspecte.

En una altra ocasió, l'artista va expressar el seu cansament: “És constant des de fa anys”, després de revelar la seva lluita contra la pressió pel seu pit i altres estàndards físics. Amb aquesta nova acció, ha arribat al punt àlgid: fer callar els haters amb proves visuals i actitud.

Suport incondicional a xarxes

Després de la publicació, hi va haver una allau de comentaris d'admiració i suport. Moltes usuàries van celebrar la seva valentia, i van agrair la naturalitat amb què Bad Gyal va afrontar la situació. El seu missatge de visibilització i respecte entorn del body shaming ha estat destacat per comptes feministes, que veuen en el seu missatge un gest educatiu més que un acte de provocació.

Alguns analistes a xarxes apunten que la cantant cataloga aquesta reacció com un acte de fortalesa: exposar el seu cos amb orgull té un component emocional evident, però també respon a una narrativa calculada. Aprofita per substituir el control extern per un d'intern. Ambdues fotos no només són estètiques, també són simbòliques.

La importància d'aquest missatge

Bad Gyal no només comparteix música, sinó també missatges d'empoderament real. Amb aquesta nova acció, guanya visibilitat per a la seva idea que ningú no s'ha de sentir limitat pels cànons aliens. A més, llança sense dir-ho que el seu nou single “Da Me” no només sona bé, també potencia el seu missatge: cos, actitud i talent són compatibles.

Es pot apuntar que el previsible és que continuï amb la seva estratègia. És a dir, que segueixi combinant temes musicals amb testimonis visuals potents per construir una narrativa de força i coherència. La jugada li està resultant: seguidors i mitjans estan pendents.