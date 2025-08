El motiu de la ruptura entre Isabel II i el príncep Harry

La relació entre el Príncep Harry i la seva àvia, la Reina Isabel II, sempre es va presentar davant el món com un vincle especial, gairebé indestructible. Ell era el nét rebel, el que arrencava somriures a la monarca amb la seva espontaneïtat i el seu caràcter despreocupat.

Un favoritisme que semblava perdonar-ho tot. Tanmateix, les parets del palau guarden secrets i tensions que, amb el temps, han començat a sortir a la llum, demostrant que el punt d'inflexió en la seva idíl·lica connexió es va produir molt abans del que el públic imaginava.

Els preparatius d'un casament, un esdeveniment que hauria de ser sinònim d'alegria i unió, es van convertir en el camp de batalla inesperat que va sembrar la llavor de l'allunyament. Lluny de ser un camí de roses, l'organització de l'enllaç entre Harry i Meghan Markle el 2018 va destapar les primeres esquerdes serioses en l'estructura de la Casa Windsor.

Una conversa de deu minuts que ho va canviar tot

La informació, que aporta una nova i fosca llum sobre aquells dies, prové d'una font de tota confiança: Lady Elizabeth Shakerley, cosina de la reina i reputada organitzadora d'esdeveniments de l'alta societat, traspassada el 2020. En una conversa privada amb la periodista Sally Bedell Smith, Lady Elizabeth va confessar el profund disgust que va sentir la sobirana després d'un episodi concret amb el seu nét.

Segons el seu testimoni, el Príncep Harry va ser "sorprenentment groller amb la seva àvia durant deu minuts" arran dels plans del casament. La causa de l'enuig del duc de Sussex no ha transcendit completament, però la reacció de la monarca va ser de pura consternació.

Isabel II, la figura més respectada de la monarquia, es va sentir menyspreada i dolguda per no haver estat consultada en decisions clau per a un esdeveniment d'aquesta magnitud. "Em va impactar molt quan la Reina m'ho va explicar", va arribar a admetre Lady Elizabeth, reflectint la gravetat del moment.

El protocol trencat i la desconfiança creixent

El malestar de la reina no es devia a un únic exabrupte. Va ser una acumulació de gestos que interpretava com una flagrant manca de respecte al protocol i a la institució que ella representava. Un dels punts més conflictius va ser la decisió de Harry de demanar directament a l'arquebisbe de Canterbury que oficiés el casament, passant per alt el degà de Windsor, la figura que tradicionalment té aquesta potestat a la Capella de Sant Jordi. Aquest moviment, realitzat sense previ avís, va ser vist com una ruptura deliberada amb la tradició i un desafiament a l'autoritat.

A aquesta tensió s'hi van afegir altres detalls que, tot i que menors en aparença, contribuïen a enrarir l'ambient. Poc abans de l'enllaç, Harry i Meghan van prendre el te amb la reina. Amb la curiositat pròpia d'una àvia, Isabel II va voler conèixer els detalls del vestit de núvia.

Tanmateix, Meghan Markle va optar per mantenir el secret, una decisió que, tot i que pot semblar personal, en el context de la reialesa va ser interpretada com un nou gest de desconfiança i un intent de la parella per controlar cada aspecte de la seva narrativa, al marge dels costums familiars.

L'actitud de Meghan va xocar frontalment amb la personalitat i els valors d'Isabel II. La rivalitat creixent entre Meghan i Kate Middleton, que ja era un secret de domini públic al palau, tampoc ajudava a calmar les aigües.

Aquests desacords no van ser fets aïllats, sinó els primers tremolors que van anticipar el terratrèmol del "Megxit". Les esquerdes que van aparèixer durant la planificació del casament es van fer cada cop més profundes, evidenciant un xoc de visions entre el desig d'independència dels Sussex i el pes d'una tradició mil·lenària. La imatge d'unitat que es va projectar al món aquell 19 de maig de 2018 amagava una fractura interna que ja semblava irreparable.