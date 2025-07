Surt a la llum el que va dir Isabel II sobre Meghan Markle abans de morir

La història de la família reial britànica ha estat marcada, durant les darreres dècades, per episodis de profund impacte mediàtic. Tanmateix, pocs han sacsejat tant la imatge de la monarquia com la sortida del príncep Harry i Meghan Markle de la vida institucional.

El proper aniversari de la mort d'Isabel II ha tornat a situar al centre del debat les confessions que la monarca va compartir sobre aquesta crisi interna. La intriga al voltant del que veritablement pensava la sobirana sobre Meghan manté expectants tant la premsa del cor com els seguidors de la Casa Windsor.

El distanciament que va marcar els darrers anys de la reina

Aviat farà tres anys de la mort d'Isabel II. Ara han sortit a la llum noves revelacions que permeten entendre millor els sentiments de la monarca davant la ruptura del seu net amb la Corona. Els detalls, difosos per la reconeguda biògrafa Sally Bedell Smith, han arribat just quan la família reial travessa un altre període delicat. Ens referim als problemes de salut del rei Carles III i Kate Middleton.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

La revelació ressalta la decepció de la reina per l'actitud d'Harry en els preparatius del seu casament. També aprofundeix en la seva incomprensió davant la transformació radical del seu net després d'iniciar la seva relació amb Meghan Markle.

Segons les confidències que Lady Elizabeth Anson va compartir amb Bedell Smith, Isabel II mai va aconseguir acceptar del tot l'actitud d'Harry i de Meghan. La reina veia amb sorpresa com el seu net, després d'anys d'impecable trajectòria militar i dedicació al deure, prenia decisions que posaven en escac l'estabilitat de la institució.

En aquestes converses privades, Lady Elizabeth relatava com la reina se sentia ferida per la brusquedat amb què Harry es va comportar abans del seu casament. Tot es va traduir en una clara decepció de la reina per la pèrdua del vincle amb el seu net, juntament amb la sortida dels ducs del Regne Unit.

L'absència d'Archie en el darrer compromís oficial dels Sussex a Londres hauria estat un dels detalls que més van impactar la monarca.

| E-Noticies, XCatalunya

Reaccions i la visió interna de la reina sobre Meghan Markle

La publicació d'aquests testimonis ha desfermat reaccions immediates entre els seguidors i detractors de la parella. En fòrums i perfils especialitzats, la notícia ha reactivat el debat sobre el paper de Meghan Markle dins la família reial i la seva influència sobre el príncep Harry. Bedell Smith assenyala que la reina tenia reserves sobre Meghan, malgrat el seu esforç per mostrar cortesia i fer concessions, com la cessió de Frogmore Cottage.

Aquest gest, en paraules de Lady Elizabeth, representava un sacrifici personal per a la reina, que esperava una reciprocitat i respecte que, segons els seus afins, mai va arribar del tot.

L'entorn reial, per la seva banda, guarda un silenci prudent davant aquestes revelacions. Tanmateix, diverses fonts properes al Palau han filtrat que el sentiment de decepció de la reina era conegut per molts a la família.

L'impacte d'aquestes declaracions ha provocat que alguns periodistes i publicacions especialitzades en monarquies hagin analitzat a fons el distanciament de la reina respecte del seu net menor.

| YouTube

Les xarxes socials, com sol passar en cada capítol dels Sussex, han estat l'escenari de tota mena de comentaris. Des de qui considera que Isabel II va actuar amb generositat i paciència, fins a qui interpreta les seves reserves com a reflex d'una institució incapaç de renovar-se. El cert és que, amb cada nou testimoni, es consolida la imatge d'una monarca marcada per la tristesa davant la fractura de la seva família.

El llegat d'Isabel II i el futur de la Casa Windsor: un abans i un després

La difusió d'aquests relats coincideix amb un moment especialment delicat per a la família, marcada pels problemes de salut dels seus membres. També per la percepció pública que l'esperit d'unitat s'ha vist severament erosionat.

La reflexió sobre la relació entre Isabel II, Harry i Meghan convida a plantejar-se si el nou rumb de la família reial serà capaç de superar les ferides obertes.

| Instagram, XCatalunya, Canva Creative Studio

Mentre la figura de la reina segueix inspirant respecte i nostàlgia entre la ciutadania. La seva visió sobre Meghan Markle i Harry ressona com l'eco d'una era que, per a bé o per a mal, va arribar al seu final el 8 de setembre de 2022. L'expectació per possibles noves revelacions augmenta, ja que la història dels Sussex i el seu distanciament de la Corona britànica encara sembla lluny d'esgotar-se.