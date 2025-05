El motiu pel qual el príncep Guillem s'ha quedat sense herència

per Mireia Puig

El príncep Guillem, hereu al tron britànic, ha estat sorprenentment exclòs del testament del seu oncle polític, Lord Robert Fellowes, qui va morir el juliol de 2024. L'herència, valorada en més d'1,5 milions de lliures esterlines (aproximadament 1,8 milions d'euros), ha estat llegada totalment a la seva esposa, Lady Jane Fellowes, germana gran de la princesa Diana, i a diverses institucions benèfiques.

Entre les donacions destaquen aportacions a l'Eton College, alma mater dels prínceps Guillem i Harry, així com a un hospici local i a l'església de Santa María, on es va celebrar el funeral del difunt.

L'exclusió de Guillem i el seu germà Harry del testament ha generat sorpresa i especulacions al Regne Unit, atès l'estret vincle familiar que compartien amb Lord Fellowes, qui va ser secretari privat de la reina Elisabet II durant la dècada de 1990.

Tot i que no s'han ofert explicacions oficials sobre aquesta decisió, alguns analistes suggereixen que podria deure's a la intenció de mantenir el llegat dins del nucli familiar més immediat o a decisions personals del difunt.

| Instagram, XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Un funeral marcat per la tensió entre germans

La publicació del testament coincideix amb el record del funeral de Lord Fellowes a l'agost de 2024, darrera ocasió en què els prínceps Guillem i Harry van ser vistos junts en públic. La cerimònia, celebrada a l'església de Santa María, va estar marcada per l'evident tensió entre els germans, que es van asseure separats i van evitar qualsevol interacció.

L'expert en reialesa i excorresponsal de la BBC, Michael Cole, va descriure l'ambient com a "fred" i va assenyalar que "si Harry va pensar que la seva aparició sobtada a Anglaterra serviria per apropar-lo al seu germà, es va endur una gran decepció".

Aquest distanciament entre els fills del rei Carles III s'ha vist agreujat els darrers anys per diverses controvèrsies, incloent-hi les declaracions públiques de Harry i la seva esposa Meghan Markle sobre la família reial, així com la seva decisió d'establir-se als Estats Units. L'exclusió de tots dos germans del testament del seu oncle podria interpretar-se com un reflex d'aquestes tensions familiars persistents.

| XCatalunya, @theroyalfamily, Canva Creative Studio

Debat públic en el si de la monarquia britànica

La decisió de Lord Fellowes d'excloure els prínceps Guillem i Harry de la seva herència ha generat un debat públic sobre les relacions internes de la família reial britànica. Mentre alguns consideren que es tracta d'una elecció personal del difunt, d'altres interpreten la mesura com un indici de les fractures existents dins la monarquia.

En un context on la imatge de la família reial és objecte de constant escrutini, aquest episodi afegeix una nova capa de complexitat a la narrativa pública dels Windsor. L'exclusió dels prínceps d'una herència significativa, sumada a les tensions evidenciades en esdeveniments familiars, planteja interrogants sobre la cohesió i el futur de la institució monàrquica al Regne Unit.

Una decisió que podria canviar la història

L'exclusió de Guillem i Harry del testament del seu oncle podria representar un punt d'inflexió en les seves respectives trajectòries dins la família reial. Per a Guillem, que continua assumint responsabilitats com a hereu al tron, aquest episodi podria reforçar la seva determinació de mantenir una imatge pública centrada en el deure i l'estabilitat institucional.

Per a Harry, la decisió podria consolidar el seu distanciament de la família reial i el seu enfocament en projectes personals i causes benèfiques des de la seva residència als Estats Units.