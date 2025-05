Anglaterra assenyala el príncep Guillem amb crítiques: El motiu

per Mireia Puig

La Casa Reial britànica travessa un dels seus moments més tensos des de l'arribada al tron de Carles III. Una esquerda inesperada ha sorgit entre el monarca i el seu fill gran, el príncep Guillem, hereu directe al tron. I no es tracta d'una discrepància menor. Aquesta vegada, la ruptura ha estat pública, notòria i extremadament dolorosa per a tots dos.

Tot va començar amb un projecte urbanístic aparentment rutinari, aprovat des del Ducat de Cornualla, la gestió del qual recau en mans del príncep Guillem. En aparença, era una operació d'ampliació immobiliària a Dorset: més de cent habitatges nous al costat d'una zona rural de gran valor patrimonial.

Però els terrenys adjacents no eren qualsevol. Es tractava dels que envolten Max Gate, la casa històrica on va viure l'escriptor Thomas Hardy, autor fonamental en la literatura anglesa.

Una decisió mal calculada

L'aprovació d'aquests habitatges ha desfermat la fúria dels col·lectius defensors del patrimoni. Intel·lectuals, historiadors i experts en urbanisme han criticat amb duresa la decisió de l'hereu. Un dels més vehements ha estat Julian Fellowes, creador de Downton Abbey i president de la Societat Thomas Hardy, qui ha qualificat la mesura com "una mostra d'absoluta manca de consciència".

El que molts esperaven era una intervenció d'última hora. Que Guillem, conscient del valor històric de l'indret, paralitzés el projecte. Però no va ser així. El silenci del príncep durant tot el procés ha estat vist com indiferència o, pitjor encara, com menyspreu cap al llegat cultural britànic. El dany ja estava fet.

La reacció del rei i l'error imperdonable

El rei Carles III, conegut pel seu activisme mediambiental i la seva defensa del patrimoni, no va trigar a reaccionar. Segons fonts properes a Buckingham, la seva enrabiada ha estat monumental. El monarca considera que el seu fill ha traït principis essencials de la monarquia moderna.

La relació entre pare i fill ha quedat visiblement afectada. Tot i que no hi ha hagut declaracions oficials, se sap que Guillem ha demanat disculpes en privat. Ha reconegut l'error, tot i que no públicament. La seva intenció, diuen, és frenar el deteriorament del vincle amb el seu pare. Però el gest podria haver arribat massa tard.

Crítiques que van més enllà del cercle reial

Aquest incident no només ha fet mal a la família Windsor. També ha esquitxat Guillem políticament. Parlamentaris locals han exigit explicacions sobre com es va poder aprovar un projecte així sense consulta pública ni transparència.

Tot això arriba en un moment delicat per a la Corona. La salut del rei Carles és fràgil i la princesa de Gal·les es troba fora del focus mediàtic. En aquest context, cada moviment del príncep Guillem té més pes que mai. I cada error, més repercussió.

Però el més impactant de tot no és només la fractura emocional o institucional. Segons informacions filtrades a la premsa britànica, el rei Carles ha retirat temporalment al seu fill el control directe sobre certs actius del Ducat de Cornualla. Diversos experts assenyalen que aquesta mesura marca un abans i un després en la seva relació.