La fortuna que vol treure Antonio David Flores a Rocío Carrasco i a Mediaset

La batalla mediàtica entre Antonio David Flores i Rocío Carrasco, que ha mantingut en suspens l'audiència durant anys, ha arribat a un nou i sorprenent capítol. L'exguàrdia civil i excol·laborador televisiu ha decidit emprendre accions legals de gran envergadura, presentant una demanda milionària que ha sacsejat els fonaments de l'univers Telecinco.

Recordem el problema

Antonio David Flores ha interposat una macrodemanda per valor de 5.789.000 euros contra la seva exdona Rocío Carrasco, Mediaset Espanya, la productora La Fábrica de la Tele (ara operant com La Osa Producciones) i diversos rostres coneguts de la televisió.

L'acció legal es fonamenta en la suposada vulneració del seu dret a l'honor i a la pròpia imatge, després de l'emissió del documental 'Rocío, contar la verdad para seguir viva', en què Carrasco va relatar episodis de la seva vida personal, incloent-hi acusacions de maltractament psicològic per part de Flores.

| Telecinco

Xifres astronòmiques

Desglossant les xifres, Flores reclama 1.628.000 euros a Rocío Carrasco pel suposat dany reputacional sofert. A Mediaset Espanya, li exigeix 1.976.000 euros, argumentant que la cadena va permetre l'emissió de continguts que van afectar negativament la seva imatge pública. La Fábrica de la Tele s'enfronta a una demanda de 1.560.000 euros pel seu paper en la producció del documental.

A més, la demanda s'estén a diversos col·laboradors i presentadors que van participar a la docu-sèrie o van comentar sobre el cas en altres programes. Entre ells, Carlota Corredera (281.000 euros), Jorge Javier Vázquez (207.000 euros), Kiko Hernández (170.000 euros), Laura Fa (153.700 euros) i Alonso Caparrós (92.325 euros).

Silenci dels demandats

Fins ara, ni Rocío Carrasco ni la resta de demandats han emès declaracions públiques sobre la demanda. Tanmateix, fonts properes a Antonio David Flores han assenyalat que està decidit a arribar fins a les últimes conseqüències per "restaurar el seu honor".

| Telecinco

Per la seva banda, Rocío Flores, filla d'Antonio David i Rocío Carrasco, ha compartit a les seves xarxes socials imatges gaudint de moments familiars, acompanyades de missatges que destaquen la importància de la família a la seva vida. Encara que no ha fet referència directa a la demanda, les seves publicacions han estat interpretades per alguns com una mostra de suport al seu pare en aquest nou conflicte legal.