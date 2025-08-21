Logo es.xcatalunya.cat
Logo es.xcatalunya.cat
CA
Logo Telegram
Makoke rubia en un set de televisión con un micrófono, un círculo con la imagen de Gonzalo y un dibujo de anillos de compromiso en la esquina
Nadie esperaba el motivo por el que Makoke y Gonzalo han roto su compromiso | Telecinco, Instagram, esp.xcatalunya.cat, @makoke_
Gente

El polémico motivo por el que Makoke ha cancelado su boda con Gonzalo a última hora

Makoke ha cancelado su boda con su novio, Gonzalo, a última hora por un importante motivo

Imagen de autor de Cristo Fernández
por Cristo Fernández

El próximo 12 de septiembre estaba previsto que Makoke pasara por el altar con su novio. La colaboradora televisiva había preparado cada detalle con ilusión y todo parecía estar listo para una celebración íntima y especial. Sin embargo, la sorpresa ha sido mayúscula y se ha confirmado que la boda ha quedado cancelada.

La noticia se ha dado en TardeAR y allí se ha explicado que Makoke y Gonzalo han decidido suspender su enlace a tan solo tres semanas de la fecha señalada. Antonio Montero ha contado en el programa que “ella se ha sentido incómoda en Fiesta por la vida anterior de Gonzalo”. Unas palabras que han puesto de relieve el verdadero motivo de la decisión.

Makoke y Gonzalo sonriente tomándose una selfie frente al mar con montañas al fondo ella lleva una gorra rosa y él usa gafas de sol
Gonzalo y Makoke han roto su compromiso | Instagram, @makoke_

El pasado fin de semana, en Fiesta, salió a la luz una información que ha cambiado el rumbo de la historia. Aurelio Manzano, el 16 de agosto, ya adelantó una noticia delicada sobre Gonzalo.

Nadie esperaba el motivo por el que Makoke ha cancelado su enlace

El tertuliano aseguró en directo: “Es una información muy delicada. Tiene que ver con tu futuro marido porque hay dos cosas, pero sobre todo una que no te va a gustar. Tu chico, al menos una noche, ha estado en un calabozo”.

En ese momento, Makoke reaccionó con calma, defendió a su pareja y quiso mostrar seguridad y confianza en Gonzalo. Makoke incluso ha reconocido que ya conocía este episodio de su vida pero con el paso de los días todo ha cambiado. La presión mediática ha crecido y la incomodidad se ha hecho evidente.

Makoke hablando en el plató de 'La última noche' con rostro neutro
Makoke intentó defender a Gonzalo en ‘Fiesta’ | Mediaset

La información ha recordado que Gonzalo fue detenido hace unos meses y pasó una noche en prisión tras ser denunciado por una de sus exparejas. Fue puesto a disposición de un Juzgado de Violencia de Género. Un episodio que no era desconocido para Makoke, pero que, al hacerse público, ha terminado por alterar los planes de futuro.

Makoke era conocedora del pasado de su pareja

La decisión final se ha tomado a última hora y la boda ya no se celebrará. La colaboradora ha puesto freno a un proyecto de vida que parecía firme. El giro ha sido inesperado y el enlace que debía celebrarse en septiembre ha quedado en el aire.

Makoke ha pasado de la defensa a la cancelación y lo que parecía una unión segura se ha convertido en un abrupto final antes de empezar su enlace. La presión mediática, el pasado de Gonzalo y la exposición pública han hecho imposible continuar. La historia de amor ha quedado marcada por un episodio judicial que ha cambiado todo.

➡️ Corazón y famosos ➡️ Gente