El polémico motivo por el que Makoke ha cancelado su boda con Gonzalo a última hora

El próximo 12 de septiembre estaba previsto que Makoke pasara por el altar con su novio. La colaboradora televisiva había preparado cada detalle con ilusión y todo parecía estar listo para una celebración íntima y especial. Sin embargo, la sorpresa ha sido mayúscula y se ha confirmado que la boda ha quedado cancelada.
La noticia se ha dado en TardeAR y allí se ha explicado que Makoke y Gonzalo han decidido suspender su enlace a tan solo tres semanas de la fecha señalada. Antonio Montero ha contado en el programa que “ella se ha sentido incómoda en Fiesta por la vida anterior de Gonzalo”. Unas palabras que han puesto de relieve el verdadero motivo de la decisión.
El pasado fin de semana, en Fiesta, salió a la luz una información que ha cambiado el rumbo de la historia. Aurelio Manzano, el 16 de agosto, ya adelantó una noticia delicada sobre Gonzalo.
Nadie esperaba el motivo por el que Makoke ha cancelado su enlace
El tertuliano aseguró en directo: “Es una información muy delicada. Tiene que ver con tu futuro marido porque hay dos cosas, pero sobre todo una que no te va a gustar. Tu chico, al menos una noche, ha estado en un calabozo”.
En ese momento, Makoke reaccionó con calma, defendió a su pareja y quiso mostrar seguridad y confianza en Gonzalo. Makoke incluso ha reconocido que ya conocía este episodio de su vida pero con el paso de los días todo ha cambiado. La presión mediática ha crecido y la incomodidad se ha hecho evidente.
La información ha recordado que Gonzalo fue detenido hace unos meses y pasó una noche en prisión tras ser denunciado por una de sus exparejas. Fue puesto a disposición de un Juzgado de Violencia de Género. Un episodio que no era desconocido para Makoke, pero que, al hacerse público, ha terminado por alterar los planes de futuro.
Makoke era conocedora del pasado de su pareja
La decisión final se ha tomado a última hora y la boda ya no se celebrará. La colaboradora ha puesto freno a un proyecto de vida que parecía firme. El giro ha sido inesperado y el enlace que debía celebrarse en septiembre ha quedado en el aire.
Makoke ha pasado de la defensa a la cancelación y lo que parecía una unión segura se ha convertido en un abrupto final antes de empezar su enlace. La presión mediática, el pasado de Gonzalo y la exposición pública han hecho imposible continuar. La historia de amor ha quedado marcada por un episodio judicial que ha cambiado todo.