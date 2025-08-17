La inesperada reacció de Makoke davant el gran secret de Gonzalo: 'Va ser una…'

Makoke ha tornat a ser protagonista a televisió després d'una sorprenent revelació important sobre el passat del seu xicot, Gonzalo. La col·laboradora va deixar clar des del principi la seva postura amb una frase que resumeix la seva visió del que va passar: "Va ser una ximpleria". Amb aquestes paraules va voler treure importància al que es va presentar com un secret sobre el seu promès a 27 dies de casar-se.
L'episodi es va produir al plató de Fiesta, on la tensió va créixer en qüestió de segons i va deixar tothom expectant. La incògnita sobre la reacció de Makoke mantenia en suspens tant el públic com els seus companys. Per què aquesta informació ha generat tant rebombori just ara, quan tot semblava encaminat cap a un casament idíl·lic?
Makoke reacciona amb tranquil·litat en descobrir el secret de Gonzalo en ple directe
Makoke afronta un dels moments més decisius de la seva vida personal i televisiva. La col·laboradora es prepara per casar-se el pròxim 12 de setembre, en una cerimònia a la qual assistiran 130 convidats. El compte enrere està marcat per la il·lusió dels preparatius, però també per la constant exposició mediàtica que acompanya cada pas que fa.
Durant les últimes setmanes, la parella ha protagonitzat titulars per detalls del casament i mostres de complicitat. Tanmateix, el passat sempre reapareix als platós, i aquesta vegada ha estat Gonzalo qui va quedar al centre de totes les mirades. La revelació sobre un episodi anterior de la seva vida, inesperada i carregada de polèmica, va posar a prova la serenitat de Makoke.
La gran sorpresa va arribar de la mà d'Aurelio Manzano, qui va assegurar a Fiesta que Gonzalo havia passat una nit al calabós. Segons va relatar, es tractava d'"una informació molt delicada" relacionada amb problemes de parella que hauria tingut en el passat.
Segons va explicar, la detenció es va produir al voltant del 20 de setembre de 2024 i va estar vinculada a conflictes amb exparelles. El periodista va subratllar que existien documents gràfics que acreditaven el fet, tot i que en cap moment es va parlar de delictes majors ni de processos judicials pendents.
L'afirmació va caure com una bomba al plató, on tothom esperava atentament la reacció de Makoke. Lluny de mostrar inquietud o incomoditat, la col·laboradora va reaccionar amb aplom i sense perdre la calma: "No parlaré d'aquest tema, no em concerneix a mi. Estic supertranquil·la, sé amb qui em caso", va respondre amb fermesa.
La informació volia donar context a la figura de Gonzalo, que des que va començar la seva relació amb Makoke ha estat sota el focus mediàtic. Tanmateix, la naturalitat amb què la col·laboradora va assumir la notícia va reduir de seguida la tensió al plató.
"No m'importa el que diguin, m'importa el que conec. No tinc res a témer… Va ser una ximpleria", va reiterar, demostrant que la seva confiança en Gonzalo és absoluta. La contundència de la seva postura va sorprendre fins i tot els seus companys, que van insistir a conèixer més detalls.
Però Makoke es va mantenir inflexible: "M'és exactament igual el que es digui. Conec el meu xicot perfectament, sé de què estàs parlant i no té cap importància". Amb aquestes paraules va reforçar la idea que no pensa donar espai a polèmiques que, segons la seva opinió, no afecten la seva relació.
El casament de Makoke es manté tot i la polèmica
La proximitat de l'enllaç va fer inevitable que sorgís la pregunta sobre si aquest incident afectaria el casament. Makoke no va deixar lloc a dubtes i va respondre amb una frase que es va convertir en titular: "Jo no anul·laré el casament, vaja... m'han de matar".
Per a ella, aquest tipus d'informacions formen part de la pressió mediàtica que envolta les figures públiques. "Entenc que se'n faci ressò, però no hi ha més… No m'ho espatllarà això ni cinc informacions com aquestes", va assenyalar, transmetent tranquil·litat i restant gravetat a l'assumpte. La col·laboradora va insistir que tant ella com Gonzalo estan tranquils i preparats per seguir amb els seus plans.
A més, Makoke va subratllar que no hi ha delicte ni condemna pel mig, i que el que ha passat no té transcendència en la seva vida actual. "No ha comès cap delicte, per a mi això és el que importa", va defensar amb rotunditat.
La inesperada revelació sobre Gonzalo no ha alterat els plans de Makoke, que manté ferma la seva confiança en ell i en el seu futur casament. La col·laboradora ha demostrat serenitat davant la pressió mediàtica i ha posat per davant la seva vida personal. Ara, amb la data cada cop més a prop, sorgeix una pregunta: podran aquestes noves polèmiques alterar la seva felicitat?