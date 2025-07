Màxima tensió en la trobada esperada entre Makoke i Carmen Alcayde: 'Ets una…'

La retrobada entre Makoke i Carmen Alcayde era un dels moments més esperats a Fiesta. Després de setmanes sense veure's, el programa va organitzar un cara a cara amb l'esperança d'aconseguir una reconciliació entre les exconcursants de Supervivientes. Tanmateix, el que va passar va ser tot el contrari: el plató va viure un moment de màxima tensió que va deixar atònits tots

"Ets una reina de l'actuació", li va arribar a retreure Carmen a Makoke durant el seu intercanvi d'opinions. De fet, fins i tot, Pedro García Aguado va intentar mediar entre elles, tot i que amb poc èxit. Què va passar realment entre elles?

| Telecinco

Les ferides obertes entre Makoke i Carmen Alcayde esclaten en la seva retrobada a Fiesta

El conflicte entre Makoke i Carmen Alcayde no és nou. Totes dues van coincidir en l'última edició de Supervivientes, on van protagonitzar sonats enfrontaments. Les diferències de caràcter, acusacions d'hipocresia i comentaris feridors van acabar trencant una relació que inicialment semblava cordial

Durant la convivència, Carmen va acusar Makoke de fingir actituds davant de les càmeres, mentre que la malaguenya va posar en dubte la seva autenticitat. El desacord va anar creixent fins al punt de fer-se insostenible, i en tornar a Espanya no hi va haver cap intent d'arreglar les coses. El plató de Fiesta va ser, per tant, el primer escenari on totes dues van tornar a coincidir després de més d'un mes sense contacte

La intenció era clara: propiciar un acostament, però des del primer segon, el to va deixar entreveure que el conflicte estava lluny de solucionar-se. Makoke va trencar el gel amb ironia: "A mi és que em fa riure, perquè és que no et crec, Carmen". L'Alcayde, visiblement molesta, li va respondre amb duresa: "De veritat pots parar ja de dir-me ridícula, que et faig riure?"

| Telecinco

L'intercanvi de retrets va anar creixent quan Carmen va treure a la llum un episodi inesperat: el casament de Makoke. "M'hauria agradat quan ens portàvem bé. Ara, és clar que no, però tu m'has arribat a convidar i a dir que t'agradaria que et casés quan estàvem bé a l'illa", va deixar anar

Makoke va respondre rient, imitant Carmen plorant per Montoya durant el reality. Aquest gest va acabar desfermant la indignació de la seva excompanya: "Dius que jo actuo tot el temps, però ets una reina de l'actuació. El més interessant de Makoke era sempre darrere de les càmeres, i quan venia la càmera feies tres, dos, un... i et posaves a parlar"

Un altre dels moments més surrealistes es va viure quan Carmen va criticar l'ambient de divisió: "Estic farta que tot sigui Makokistes i Pelayistes". Makoke no va dubtar a aprofitar la frase per buscar l'aplaudiment del públic, però el seu gest va acabar sent humiliant per a la seva companya: "Si us plau, que si no se'm mor. Ni per això t'aplaudeixen, amor meu"

| Telecinco

Makoke tanca la porta a una reconciliació mentre Carmen busca fer les paus

Després d'aquest intercanvi ple de punxes i retrets, va quedar clar que la reconciliació no era a prop. Makoke va ser contundent: "No vull reconciliar-me". Carmen, per la seva banda, va sorprendre en mostrar certa disposició: "Jo sí, la veritat és que no m'agrada tenir enemics"

Així i tot, la malaguenya va tancar qualsevol possibilitat de reprendre la seva relació amb ella, tot i que va matisar: "No la considero la meva enemiga, però no vull tenir relació". Tot i que Carmen va intentar suavitzar el clima amb les seves paraules, la fredor de Makoke va deixar clar que la bretxa entre totes dues segueix oberta

En un intent d'apaivagar les aigües, el programa va recórrer a Pedro García Aguado. El conegut mediador va proposar una activitat insòlita: aixafar raïm amb els peus mentre es discutien les diferències. La idea, més simbòlica que efectiva, pretenia relaxar tensions i convidar al diàleg, però va resultar en un nou focus de friccions

| Telecinco

Mentre feien l'exercici, les acusacions no van cessar. Ni el contacte físic ni l'absurditat del moment van aconseguir aturar el conflicte. Totes dues semblaven estar més preocupades per reafirmar les seves postures que per arribar a un enteniment real

La retrobada entre Makoke i Carmen Alcayde a Fiesta no va servir per acostar postures, sinó per reactivar velles ferides. Tot i que Carmen va mostrar voluntat de reconciliar-se, Makoke va ser taxativa en rebutjar qualsevol intent. La tensió segueix viva, i tot apunta que aquest conflicte donarà molt més de què parlar els pròxims dies