Obrim la porta de la mansió de Joaquín Torres a Galícia: hi ha quelcom que impressiona

Hores després de confirmar-se la inesperada ruptura de Joaquín Torres i Raúl Prieto, tots els ulls s'han posat sobre la mansió que l'arquitecte posseeix a Galícia. Un immoble que ha aconseguit impressionar més d'un, gràcies a un detall molt especial.
Aquest dilluns, 18 d'agost, es van encendre totes les alarmes al voltant d'aquest mediàtic matrimoni després que El Español confirmés la seva separació. Una ruptura que s'ha produït després de més de 10 anys junts i tan sols dos anys després de donar-se el 'sí, vull' a la ciutat de Sevilla.
Tal com ha transcendit en les últimes hores, ha estat el mateix Joaquín Torres qui ha confirmat la fi del seu matrimoni. “Confirmo la notícia. Ja no estic amb Raúl, m'ha deixat”, li ha confirmat en primera persona a Jaleos del Corazón.
D'altra banda, l'arquitecte dels famosos ha explicat que aquesta separació es va produir fa una mica més de tres mesos, quan Raúl Prieto va decidir abandonar la casa que compartien.
“Jo accepto la decisió de Raúl, però ningú em pot treure la meva tristesa[...]Per a mi ha estat un cop molt gran. No ho puc ocultar, encara no estic bé”, ha admès Joaquín Torres amb franquesa.
Ara, i en un intent per refer-se i apartar-se del focus mediàtic, l'arquitecte ha decidit instal·lar-se a la seva vivenda de la Costa da Morte, a A Coruña. Mansió que destaca per les seves privilegiades vistes al mar.
Segons ha transcendit en els últims dies, aquest immoble s'ha convertit en el refugi personal de Joaquín Torres. Lloc on està intentant recuperar la calma que ha perdut enmig d'aquesta tempesta personal.
Tots els detalls sobre la mansió amb vistes al mar que Joaquín Torres té a Galícia
En un intent per transmetre serenor, Joaquín Torres ha compartit a les xarxes socials alguns dels racons més increïbles de casa seva a Galícia. Mansió que avui considera un autèntic remei per a la seva ànima:
“És una casa de camp al costat del mar, molt acollidora i relaxant”, ha confessat l'ex de Raúl Prieto, mostrant la proximitat que sent amb aquest lloc. Gràcies a aquesta publicació, els seus seguidors han pogut descobrir detalls de l'espai que l'està ajudant a suportar el dolor.
D'altra banda, i segons ha assegurat Joaquín Torres, ha transformat en molt poques setmanes la vivenda, adaptant-la per als mesos d'estiu. Un “rentat de cara” en què el negre de la façana es combina amb el blanc pur dels interiors, “que ho purifica tot”, segons ell mateix ha explicat.
Dins de la vivenda podem trobar un menjador íntim, presidit per una xemeneia imponent i una peça artística que harmonitza amb l'ambient. Tanmateix, no hi ha dubte que les privilegiades vistes al mar de què gaudeix la vivenda són les que han aconseguit captivar la resta d'internautes.
Ara, i mentre Joaquín Torres es refugia a la seva mansió de Galícia, Raúl Prieto està gaudint d'uns dies de desconnexió a Formentera amb un grup d'amics. Lloc on ha estat vist en una actitud de la més afectuosa i còmplice amb un dels seus acompanyants.