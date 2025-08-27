Desvetllen la causa de la mort d’Eusebio Poncela, actor de ‘La ley del deseo’

El món del cinema està commocionat en aquest moment. I és que s'ha donat a conèixer que ha mort l'actor Eusebio Poncela, de 79 anys, que va aconseguir gran rellevància gràcies a pel·lícules com La ley del deseo. Una mort inesperada de la qual ja s'ha donat a conèixer la causa.
En concret, s'ha destapat que la pèrdua del madrileny s'ha produït per culpa d'una malaltia. Malaltia que feia mesos que patia.
Surt a la llum la causa de la mort d'Eusebio Poncela
La ley del deseo, Martín Hache o El rey pasmado van donar fama i prestigi a Eusebio Poncela, un actor madrileny de gran talent que aquest matí s'ha acomiadat per sempre. Avui, als seus 79 anys, ha mort a la casa que tenia a El Escorial.
L'Acadèmia de Cinema ha comunicat la notícia, però en un primer moment no s'han donat detalls sobre la causa. Ha estat el diari El País qui finalment ha revelat la informació. Així, ha publicat que l'actor feia un any que patia un càncer i que el seu estat de salut havia empitjorat en els últims temps.
Una malaltia que l'intèrpret va portar en silenci, sense fer-ho públic en entrevistes ni aparicions. El seu entorn més proper coneixia la situació, però s'havia mantingut amb gran discreció.
La tràgica notícia se suma a altres pèrdues recents en el cinema espanyol, com la de Verónica Echegui aquesta setmana, augmentant la commoció general. Col·legues i directors l'han recordat com un artista irrepetible, amb un talent fora del comú.
La reacció a les xarxes socials ha estat immediata, amb milers de missatges d'admiració i comiat. El seu llegat romandrà viu en les pel·lícules que van marcar una època. El cinema espanyol perd un dels seus grans actors, però el seu record seguirà inspirant futures generacions.
L'extensa trajectòria d'Eusebio Poncela
Eusebio Poncela, nascut a Madrid el 1946, va iniciar la seva carrera al teatre abans de fer el salt al cinema. Es va consolidar als anys vuitanta com una de les veus més singulars de la cinematografia espanyola. Pedro Almodóvar li va donar un paper clau a La ley del deseo, obra que va marcar un abans i un després.
A més, el 2001 va ser nominat als Premis Goya com a Millor Actor Protagonista. La candidatura va arribar gràcies a Intacto, pel·lícula que va confirmar la seva vigència en el nou mil·lenni.
La seva filmografia s'ha convertit en un llegat imprescindible per al cinema espanyol. Però també la seva trajectòria en el món del teatre i fins i tot en les sèries de televisió, com Carlos, rey emperador. Treball pel qual va rebre un Premi Iris el 2016.
Avui, Espanya acomiada un dels grans intèrprets de l'escena. Pur talent i professionalitat.