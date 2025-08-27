Sorpresa d’audiències a TV3 ve d’aquest país: males notícies per a Llucià Ferrer

La foto de l'última jornada televisiva a Catalunya porta un gir que ningú esperava. L'autonòmica aferma el seu lideratge, però l'empenta clau arriba des d'un territori poc habitual. Al mateix temps, un concurs rival apreta on més fa mal, condicionant l'accés al prime time.
Els informatius continuen sostenint la jornada, i el comportament per blocs ofereix pistes determinants. L'arrossegament del migdia torna a marcar la pauta, i la nit troba un aliat inesperat. Amb el target comercial molt disputat, la batalla de l'access anticipa moviments a les pròximes graelles.
El minut a minut a Catalunya: TN dispara el dia i la britànica obre el prime time
TV3 va liderar dimarts amb un 14,8% de share, per sobre de la seva mitjana mensual recent. El Telenotícies migdia va ser el més vist del dia amb 387.000 espectadors i un contundent 31,1%. L'edició vespre va seguir forta, amb 352.000 seguidors i un 24% que va consolidar la franja. L'hegemonia informativa es va sostenir gràcies a un lead-in editorialment molt consistent a la sobretaula.
La sorpresa va arribar amb una ficció britànica, Downton Abbey, que va assolir 251.000 espectadors i un 20,5%. No tan bé li va anar al documental de Carles Sabater, que va signar un 11,5%. El TN comarques també va contribuir, amb 201.000 seguidors i un altre 20,5% que va sostenir l'access informatiu. La marca britànica va connectar amb audiències fidels a la saga i va ampliar l'abast en diferit.
En la competència directa, Antena 3 va millorar fins al 9,2% diari, superant la seva mitjana del mes a Catalunya. La seqüència d'autopromocions i talls va jugar a favor del desenllaç britànic, amb pics a l'últim tram. El lead-out al contenidor documental va mantenir el nivell, evitant la fugida cap a plataformes en aquella franja.
Pasapalabra vs. Atrapa'm si pots: l'access que complica la tarda a Llucià Ferrer
L'access es va tensar amb Pasapalabra, que va reunir 174.000 espectadors i un 16% a Catalunya. La Ruleta de la Suerte també va brillar, amb 161.000 seguidors i un 15,3% que va reforçar l'arrossegament vespertí. Aquesta empenta va deixar en desavantatge el concurs de tarda de TV3, capitanejat per Llucià Ferrer. Aquest domini va condicionar la construcció de l'access de l'autonòmica i el seu minut crític final.
El perfil comercial va afavorir el concurs presentat per Roberto Leal, especialment entre adults actius i compradors habituals. Per a TV3, el repte passa per millorar el lead-in i modular els blocs d'autopromoció previs.
Downton Abbey va trobar ressò en majors de 45 anys i públic femení, segons evolucions històriques del seu consum. Aquest biaix va complementar el domini informatiu, diversificant targets en un dimarts de menor pressió d'estrenes. Amb aquest mix, la cadena va consolidar quota diària, tot i que l'access exigeix un ajust fi de tempo i oferta.
TV3 acabarà líder del mes d'agost
La pròxima finestra mesurarà si la ficció britànica resisteix. Llucià Ferrer afronta un tram clau, amb marge per afinar mecàniques i reordenar continguts del bloc llarg.
L'essencial avui és clar: lideratge informatiu de TV3, sorpresa britànica en prime time i access favorable a Antena 3. Com a senyal de context, el mes progressa amb estable lideratge autonòmic i competència privada en creixement.