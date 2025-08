La princesa Leonor, festa a Mallorca: amics de l'Atlantic College i vaixell privat

per Alba Fabián

La princesa Leonor ha protagonitzat una celebració privada a Mallorca que ha cridat l'atenció per la discreció amb què s'ha desenvolupat. La jove ha gaudit d'una festa acompanyada pels seus amics de l'Atlantic College i en un vaixell privat, segons han confirmat diverses fonts. Aquest esdeveniment forma part de les seves vacances d'estiu, que combinen actes oficials amb moments més íntims i relaxats.

Des de fa anys, les estades d'estiu de Leonor i la seva germana Sofia a Mallorca són un clàssic dins de l'agenda de la Casa Reial. En aquesta ocasió, a més d'assistir a l'acte tradicional al Palau de Marivent, la princesa ha dedicat temps a les seves amistats més properes. Els seus companys de l'internat a Gal·les han estat convidats especials per gaudir de l'illa al seu costat en un ambient informal.

Les activitats en què van participar van incloure passejades en vaixell privat, que va recórrer les aigües cristal·lines de Mallorca i cales poc accessibles. L'elecció del vaixell no va ser casual, ja que ofereix un espai de llibertat i confidències lluny de mirades indiscretes. Allà, Leonor i els seus amics van compartir berenars, converses i rialles, deixant de banda la vigilància constant que solen tenir en els seus actes públics.

L'estiu nàutic de la princesa Leonor amb els seus amics de l'Atlantic College: vincles que creuen fronteres

Tot i que el rei Felip és conegut per la seva passió per la vela i les regates, la princesa i el seu grup van optar per una navegació més relaxada i privada. Aquest contrast evidencia que, tot i que la nàutica forma part de la tradició familiar, cada generació la viu de manera diferent. A més, aquestes sortides en vaixell van permetre a Leonor mostrar una faceta més independent, allunyada del protocol oficial.

Les vacances mallorquines han servit també per consolidar amistats que transcendeixen l'àmbit escolar i familiar. Els amics de l'Atlantic College provenen de diferents països europeus i de Madrid, cosa que mostra la diversitat del cercle social de Leonor. Aquesta xarxa de suport i confiança és fonamental per al seu creixement personal, sobretot en un entorn tan públic com el seu.

La princesa Leonor reforça els seus llaços amb amics de l'Atlantic College a Mallorca

D'altra banda, la infanta Sofia ha compartit moments amb Leonor i el seu propi grup d'amics, també integrats en la rutina d'estiu de l'illa. Totes dues joves aprofiten aquestes estades per combinar diversió i relaxació, gaudint d'espais que, tot i ser familiars, els permeten un cert anonimat. Així, Mallorca es converteix cada estiu en un refugi on la Casa Reial pot mostrar-se en un to més proper i natural.

En definitiva, la recent festa a Mallorca ha posat de manifest que la princesa Leonor valora profundament el seu cercle íntim, més enllà dels seus compromisos oficials. Busca espais per gaudir amb els seus amics en un entorn que respecta la seva privacitat. Les activitats nàutiques i les trobades en vaixell reflecteixen la seva creixent autonomia, sense deixar de ser protagonista en l'agenda d'estiu de la Família Reial.