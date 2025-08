El gest del príncep Harry que indigna Anglaterra i disgustaria la seva mare, Lady Di

El príncep Harry ha tornat a ser el focus d'atenció al Regne Unit. Els seus actes, més enllà dels oceans, continuen generant un fort impacte en l'opinió pública britànica. Tot el que fa o deixa de fer s'interpreta i es relaciona amb el llegat que la seva família li ha deixat.

Sense dubte, Lady Di va deixar una empremta inesborrable al cor dels britànics i els seus fills viuen sota l'ombra d'aquesta admiració. Per això, cada decisió d'en Harry i del seu germà s'observa amb altes expectatives i es critica obertament. Aquesta vegada, els moviments d'en Harry han generat més d'una opinió dins i fora de la reialesa.

| ITV Studios

Una disputa que afecta la imatge d'en Harry i de la seva fundació Sentebale

Sentebale, l'organització benèfica fundada per en Harry el 2006 juntament amb el príncep Seeiso de Lesoto, travessa una de les seves pitjors crisis. Una forta disputa ha posat en risc la seva reputació i la seva missió humanitària. La Charity Commission ha advertit que aquesta situació podria "soscavar la confiança en les bones causes en general".

El conflicte va esclatar quan diversos fideïcomissaris van renunciar després d'enfrontar-se a la presidenta del consell, la doctora Sophie Chandauka. Ella va denunciar que la "toxicitat" de la marca d'en Harry des que es va mudar als Estats Units ha provocat una caiguda de patrocinadors. A més, el va acusar de participar en un “encobriment” d'una investigació interna sobre assetjament i intimidació.

Una font propera al duc va declarar que Harry està “devastat perquè s'havia permès a la presidenta triomfar amb una adquisició hostil”. El seu portaveu va advertir que els beneficiaris de Sentebale patiran “les conseqüències de les seves accions”.

| Instagram, @sentebale

El dany a la reputació que afectaria profundament Lady Di

David Holdsworth, director de la Charity Commission, va subratllar que “la passió per una causa, quan es gestiona malament, pot convertir-se en una feblesa”. Tot i que el regulador no va trobar proves d'assetjament sistemàtic, sí que va reconèixer “la forta percepció de maltractament” dins de l'organització.

La disputa pública ha fet un dany incalculable a la imatge de Sentebale, eclipsant els seus èxits i posant en perill el seu futur. Aquest episodi afecta directament la fundació. Tant és així que, sense detallar-se els motius exactes, la fundació ha anunciat la deshabilitació dels comentaris a les seves xarxes.

La indignació al Regne Unit creix, en veure com una causa tan noble es veu enterbolida per conflictes interns. Molts recorden com Lady Di va lluitar per causes humanitàries i senten que en Harry hauria d'haver protegit millor el llegat que tots dos compartien.