L’espectacular plat de Nandu Jubany per als amants dels bolets

Hi ha plats que aturen l’scroll. Aquesta setmana li ha tocat a Nandu Jubany, que ha convertit un mos de tardor en objecte de desig. El vídeo dura segons, però deixa una idea fixa: poques combinacions criden més “Catalunya” que bolets, cansalada i ou.
El cuiner apareix tastant el resultat, sense entrar en tècnica ni mise en place. L’escena és suficient per disparar la curiositat i la gana. No és la primera vegada que ho aconsegueix.
Ceps, cansalada i rovell al vídeo que triomfa
Jubany va compartir un clip a Instagram amb un missatge directe i en català. Ceps rostits amb cansalada i rovell d’ou. Se’l veu degustar el plat i celebrar la suculència del conjunt. El post, acompanyat d’etiquetes sobre “cuina de proximitat”, ha corregut també pel seu canal a Threads, on el xef sol replicar les seves novetats. La publicació original és la que ha marcat el ritme dels comentaris i les reaccions.
Per què aquest mos arriba en el moment just
L’èxit no és casual. Els ceps, també coneguts com a boletus edulis, viuen el seu millor moment entre finals d’estiu i tota la tardor, quan l’equació pluja-sol-temperatura s’alinea. Després d’episodis humits, el bosc respon en qüestió de setmanes i la soca es converteix en protagonista de cistelles i cartes. D’aquí que una recepta que els respecti —rostits, amb greix noble i un rovell cremós— funcioni tan bé per a les dates que s’apropen.
Darrere del vídeo hi ha una trajectòria sòlida. Can Jubany llueix estrella Michelin des de 1998 i és un dels noms imprescindibles de la cuina catalana contemporània. La seva proposta combina tècnica i tradició, amb un hort i rebost propis a la vista del comensal, cosa que explica el pes del producte de temporada als seus plats. Aquesta filosofia es trasllada a les xarxes amb peces breus, molt visuals, que subratllen la matèria primera abans que la pirotècnia.
Cuina senzilla, efecte viral assegurat
El clip funciona perquè apel·la a la memòria gustativa. El torrat del bolet, la salinitat de la cansalada i la untuositat de l’ou són el “triple combo” que demana la tardor. Els seguidors han celebrat el gest a la cuina de casa i han demanat recepta, temps i trucs.
Jubany, fidel al seu estil, deixa que parli el producte i es reserva la litúrgia per al restaurant i els seus formats docents. L’elecció de hashtags com “cuina de proximitat” i “producte” reforça el seu discurs sobre origen i temporada, una constant en la seva comunicació digital.
No seria estrany que el xef compartís la tècnica, com ha fet en altres ocasions, perquè l’interès està servit i el calendari micològic mana. De moment, la gana l’ha encès amb un tast davant de càmera que celebra el bosc. Jubany ha posat el focus en un trio guanyador de ceps, cansalada i rovell i ho ha fet amb un vídeo breu, molt compartible, on ell mateix prova el plat.