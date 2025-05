Melody nega l'últim rumor sobre ella després d'Eurovisió: 'No he...'

El retorn de Melody després del seu polèmic pas per Eurovisió 2025 ha estat ple d'expectació mediàtica, sobretot després que comencessin a sorgir incòmodes rumors a les xarxes socials i alguns programes de televisió. L'artista sevillana, sempre propera i molt estimada pel públic espanyol, ha aterrat a Espanya després de la seva discreta posició al festival europeu. No obstant això, més enllà del resultat, ha estat un suposat escàndol entre bastidors el que ha centrat tota l'atenció aquests dies.

El que va passar al camerino: veritat o simple rumor?

Pocs hores després que s'anunciés la victòria d'Àustria i es confirmés el 24è lloc d'Espanya, van començar a estendre's a les xarxes informacions sobre el suposat comportament de Melody al seu camerino. Algunes fonts van arribar a afirmar que la cantant hauria expulsat de males maneres diversos membres de l'equip espanyol de RTVE després de l'actuació, cosa que ràpidament va incendiar Twitter i es va estendre com pólvora en programes de tertúlies del cor.

El rumor va prendre especial força quan Melody va decidir modificar inesperadament els seus plans després del festival. En lloc de tornar amb tota la delegació espanyola en un vol previst cap a Madrid, va optar per volar directament des de Zuric fins a Màlaga, arribant de matinada i evitant així qualsevol trobada incòmoda amb els mitjans nacionals congregats a la capital.

| YouTube

La decisió, vista per alguns com una fugida després del fracàs, va aixecar encara més sospites sobre les presumptes tensions internes a la delegació espanyola durant la seva estada a Basilea, Suïssa.

Melody trenca el seu silenci: declaracions i reaccions oficials

Després de diversos dies de silenci i especulacions, Melody finalment ha trencat el seu silenci només aterrar a Màlaga. La sevillana, notablement tranquil·la i visiblement somrient, va atendre immediatament els mitjans presents a l'aeroport. Va negar rotundament haver fet fora ningú de l'equip de RTVE i va manifestar que totes aquestes acusacions són completament falses.

"Mai a la meva vida he fet fora ningú d'un camerino, és una mentida absoluta. S'han inventat moltes coses que no són certes", va sentenciar l'artista, ferma però calmada. A més, va aclarir que la decisió de tornar directament a Màlaga no té res a veure amb cap enuig ni problema amb l'equip, sinó que respon únicament a raons familiars. "Fa dues setmanes que no veig el meu fill, el primer per a mi era retrobar-me amb ell i descansar una mica amb la meva gent", va explicar amb emoció.

Des de RTVE, la resposta ha estat contundent i també recolza plenament la versió oferta per Melody. Ana María Bordás, cap de la delegació espanyola a Eurovisió, ha sortit públicament a defensar la cantant, afirmant que "en cap moment Melody va tenir cap mala actitud amb ningú. La conec bé i ella no és així. Tot ha estat un desafortunat rumor que algú ha decidit inventar".

També altres membres de la comitiva espanyola han mostrat el seu suport a les xarxes socials. Des de ballarins a tècnics, molts han destacat la professionalitat i la proximitat de Melody durant tota l'experiència eurovisiva, rebutjant així qualsevol intent de tacar la seva imatge.

D'altra banda, la polèmica del televot continua coent-se, ja que RTVE ha sol·licitat una auditoria a la Unió Europea de Radiodifusió (UER) a causa de sospites d'irregularitats per qüestions polítiques internacionals. Melody va insinuar també que abordarà aquest tema en profunditat pròximament en una roda de premsa específica, prometent "parlar amb tota claredat sobre tot el que ha passat".