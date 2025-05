Melody niega el último rumor sobre ella tras Eurovisión: 'No he...'

El regreso de Melody tras su polémico paso por Eurovisión 2025 ha estado lleno de expectación mediática, sobre todo después de que comenzaran a surgir incómodos rumores en las redes sociales y algunos programas de televisión.

La artista sevillana, siempre cercana y muy querida por el público español, ha aterrizado en España tras su discreta posición en el festival europeo. Sin embargo, más allá del resultado, ha sido un supuesto escándalo entre bambalinas lo que ha centrado toda la atención estos días.

Lo ocurrido en el camerino: ¿verdad o simple rumor?

Pocas horas después de que se anunciara la victoria de Austria y se confirmara el 24º puesto de España, comenzaron a extenderse en redes informaciones sobre el supuesto comportamiento de Melody en su camerino. Algunas fuentes llegaron a afirmar que la cantante habría expulsado de malas maneras a varios miembros del equipo español de RTVE después de la actuación, algo que rápidamente incendió Twitter y se extendió como pólvora en programas de tertulias del corazón.

El rumor tomó especial fuerza cuando Melody decidió modificar inesperadamente sus planes tras el festival. En lugar de regresar con toda la delegación española en un vuelo previsto hacia Madrid, optó por volar directamente desde Zúrich hasta Málaga, llegando de madrugada y evitando así cualquier encuentro incómodo con los medios nacionales congregados en la capital.

| YouTube

La decisión, vista por algunos como una huida tras el fracaso, levantó todavía más sospechas sobre las presuntas tensiones internas en la delegación española durante su estancia en Basilea, Suiza.

Melody rompe su silencio: declaraciones y reacciones oficiales

Tras varios días de silencio y especulaciones, Melody finalmente ha roto su silencio nada más aterrizar en Málaga. La sevillana, notablemente tranquila y visiblemente sonriente, atendió de inmediato a los medios presentes en el aeropuerto. Negó tajantemente haber echado a nadie del equipo de RTVE y manifestó que todas esas acusaciones son completamente falsas.

"Jamás en mi vida he echado a nadie de un camerino, es una mentira absoluta. Se han inventado muchas cosas que no son ciertas", sentenció la artista, firme pero calmada. Además, aclaró que la decisión de regresar directamente a Málaga no tiene nada que ver con ningún enfado ni problema con el equipo, sino que responde únicamente a razones familiares. "Hace dos semanas que no veo a mi hijo, lo primero para mí era reencontrarme con él y descansar un poco con mi gente", explicó con emoción.

Desde RTVE, la respuesta ha sido contundente y también respalda plenamente la versión ofrecida por Melody. Ana María Bordás, jefa de la delegación española en Eurovisión, ha salido públicamente a defender a la cantante, afirmando que "en ningún momento Melody tuvo ninguna mala actitud con nadie. La conozco bien y ella no es así. Todo ha sido un desafortunado rumor que alguien ha decidido inventar".

También otros miembros de la comitiva española han mostrado su apoyo en redes sociales. Desde bailarines a técnicos, muchos han destacado la profesionalidad y la cercanía de Melody durante toda la experiencia eurovisiva, rechazando así cualquier intento de manchar su imagen.

Por otro lado, la polémica del televoto sigue coleando, ya que RTVE ha solicitado una auditoría a la Unión Europea de Radiodifusión (UER) debido a sospechas de irregularidades por cuestiones políticas internacionales. Melody insinuó también que abordará este tema en profundidad próximamente en una rueda de prensa específica, prometiendo "hablar con toda claridad sobre todo lo ocurrido".