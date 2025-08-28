Meghan Markle impacta en confessar per què no pot viure a prop de Kate Middleton

Meghan Markle ha causat un gran rebombori després d'explicar les raons per les quals no pot viure a prop de Kate Middleton, la duquessa de Cambridge. En una entrevista recent, la duquessa ha deixat entreveure que la seva estada al Regne Unit va estar marcada per sensacions trobades que l'han portada a prendre decisions personals difícils. Tanmateix, la veritable raó darrere d'aquesta distància ha quedat clara només després de les seves declaracions més recents.
Durant la seva conversa amb Emily Chang per a Bloomberg Originals, Meghan ha confessat sentir-se "inautèntica" i limitada per expressar-se a prop de Kate al Regne Unit. L'esposa del príncep Harry ha explicat que aquesta sensació de no poder ser ella mateixa va ser un factor clau per mudar-se als Estats Units. Aquesta revelació ha generat un gran impacte, ja que aporta una visió íntima i fins ara desconeguda sobre la dinàmica entre ambdues duquesses.
Meghan ha expressat que "no tenia veu" i que sentia que havia de seguir un codi estricte, com l'ús de mitges color pell, cosa que ha qualificat d'"una mica fals". Aquestes paraules reflecteixen un xoc profund amb les normes no escrites de la família reial britànica, que, segons ella, li impedien mostrar-se tal com és. La duquessa de Sussex ha subratllat que aquesta manca d'autenticitat va influir de manera decisiva a construir una vida lluny del focus mediàtic britànic, específicament a la seva mansió de Montecito, Califòrnia.
Una experta qüestiona l'autenticitat de Meghan Markle
D'altra banda, l'experta en reialesa Ingrid Seward ha criticat aquestes declaracions, qualificant-les com a part d'una estratègia promocional per a la sèrie With Love, Meghan a Netflix. Seward ha assenyalat que la duquessa intenta distanciar-se de la seva imatge reial mentre utilitza aquest mateix vincle per mantenir l'interès del públic. Així mateix, ha qüestionat l'autenticitat de la producció i la mateixa narrativa que Markle presenta, argumentant que la sèrie sembla "molt artificial" i allunyada de la realitat que molts esperen veure.
A més, Seward ha destacat l'absència del príncep Harry al programa, veient-hi un intent de Meghan per destacar sola, encara que encara depèn d'ell per generar interès. Tot apunta a una imatge de l'exactriu controladora i que vol ser la figura central en tots els seus projectes.
Meghan Markle manté la seva distància de Kate Middleton i referma la seva ruptura amb la monarquia
No és la primera vegada que Meghan i Harry llancen crítiques contra la família reial britànica. Des de l'entrevista amb Oprah Winfrey el 2021 fins a llibres i entrevistes recents, els ducs de Sussex han mostrat una postura combativa i oberta sobre les tensions viscudes. Markle ha assegurat fins i tot que posseeix proves que avalarien les seves acusacions contra la monarquia britànica.
Malgrat les controvèrsies, la duquessa continua endavant amb els seus projectes, incloent-hi el seu aprenentatge del francès i les seves aparicions públiques. La sèrie a Netflix va ser renovada per a una segona temporada, mostrant que la seva estratègia mediàtica, encara que qüestionada, segueix tenint èxit. La parella ha signat recentment un nou acord amb la plataforma de streaming, confirmant que el seu enfocament professional i personal segueix molt actiu.
Amb aquestes declaracions, Meghan Markle reobre el debat sobre la seva relació amb Kate Middleton i referma la seva decisió de mantenir-se distant. El que està clar és que la duquessa de Sussex segueix marcant un abans i un després en la història de la monarquia britànica.