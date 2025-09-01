Meghan Markle es fa forta a Califòrnia i revela el secret de la família Windsor

Meghan Markle ha tornat a demostrar que a Califòrnia gaudeix d'una llibertat que al Regne Unit no tenia. Als Estats Units, la duquessa de Sussex ha anat guanyant força i confiança per relatar com era la seva vida amb la família Windsor. En la seva última aparició al programa The Circuit, Meghan ha revelat el secret del seu passat amb la Família Reial britànica.
Un cop més, la dona de Harry ha posat en el focus la seva família política i els problemes que arrossegava amb ells a Anglaterra. Meghan incideix en l'aspecte més qüestionable dels Windsor i el que va motivar la seva sortida de la institució.
Meghan Markle revela el secret més tèrbol de la família Windsor
Meghan Markle es troba en plena promoció de la segona temporada del seu programa Amb amor, Meghan. Això l'ha portada a recórrer algunes de les cadenes de televisió dels Estats Units regalant titulars sucosos. Un d'ells guarda relació, per descomptat, amb el seu passat a la família Windsor.
El programa de The Circuit ha estat testimoni de la darrera polèmica revelació que Meghan ha fet sobre el secret de la seva família política. Concretament, Markle va destacar com el rígid protocol dels Windsor la va obligar a ocultar el seu veritable color de pell. “Havia de portar mitges color pell, això no era propi de mi, sentia que era una mica fals”, ha relatat en directe.
Ella ho va descriure amb una barreja d'humor i incredulitat, però va incidir, de nou, en un aspecte tèrbol de la Família Reial britànica. No és la primera vegada que Meghan afirma haver sentit que els seus orígens mestissos no van ser ben rebuts a la institució. Ara, ho torna a posar de relleu desvelant aquest secret i com se sentia davant d'aquesta exigència de protocol dels Windsor.
En aquell entorn, el vestuari no és només moda, és senyal d'obediència. A Meghan no li permetien expressar-se com hauria volgut i això va acabar fent-li mal. Durant aquella època, solia evitar els colors cridaners i quedar-se en tons beix, camel o blanc.
Segons va recordar, no volia destacar i buscava encaixar sense que ningú l'assenyalés. “Fa uns anys era diferent, no podia ser com soc ara”, va confessar a la presentadora Emily Chang.
Meghan Markle s'allunya completament de la família Windsor
Enmig de la possible reconciliació entre Harry i el rei Carles III, Meghan ha assestat un nou cop a la família Windsor. Amb aquestes últimes declaracions sobre el seu passat a la Casa Reial britànica trenca completament amb la seva família política.
Sobretot, perquè torna a posar sobre la taula les reticències que, suposadament, va suscitar el seu color de pell. Encara que va qualificar el seu testimoni d'“exemple ximple”, és inevitable que tothom miri ara la família Windsor.
Meghan va utilitzar el succés de les mitges per deixar clar que ara “estic sent jo mateixa”. “Ara puc vestir-me de la manera que vull i dir les coses que són veritat”, va afegir durant l'entrevista. “A més d'aparèixer públicament de manera autèntica, sentint-me còmoda a la meva pròpia pell”, va insistir.
Des que ella i Harry van decidir fer un pas enrere de la reialesa el 2020, la seva vida va canviar radicalment. Ara es mostra lliure de regles sobre què vestir o quan expressar-se, ja no hi ha mitges imposades, ni ha de tapar-se per complir expectatives alienes. A Califòrnia, on viu ara, s'ha fet forta i ha adoptat un estil relaxat, natural i molt més fidel a ella mateixa.
“Sento que no necessito demostrar res”, va sentenciar, celebrant haver-se allunyat de la rigidesa de la família Windsor. Meghan ha demostrat que el seu passat ha quedat enrere i que no està disposada a posar de nou en escac la seva llibertat.